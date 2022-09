Sete Lagoas: PM prende foragidos da justiça, inclusive idosa de 70 anos. E homem é preso por receptação

Durante patrulhamento em bairros de Sete Lagoas, os militares ao efetuarem abordagem e consulta ao sistema, localizaram mandado de prisão em aberto em desfavor de G. C. S. A 21 anos no JK, N. X. M. de 37 anos no Centro e de M. D. S. C de 70 anos no bairro Aeroporto.

Todos foram presos e entregues na Delegacia da Polícia Civil

Crime de receptação

Na Av Norte Sul os militares da guarnição constatou uma moto Titan de cor preta estava com a placa levantada imediatamente foi dada ordem de parada que foi prontamente obedecida.

Ao verificarem a documentação constataram que a moto se trata de produto de furto e que também o condutor G. A. B. C de 27 anos é inabilitado. Veículo apreendido, condutor preso e conduzido a Delegacia da Polícia Civil.

Redação com Polícia Militar