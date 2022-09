Prefeitura apoia evento de arte, cultura e resistência Quarteirão Preto

Evento reúne artistas e produtores negros para celebrar a negritude no seio da cultura sete-lagoana, o bairro Santa Luzia

Dia de falar das condições, da arte, da cultura e da produção negra do Brasil não é só em novembro. É todo dia. “Precisamos falar de representatividade e mostrar todas as maravilhas que nosso povo produz e a força que nossa cultura tem para realizar qualquer coisa que nossas mentes e corações ousem sonhar”, afirma Nana Andrade, da Flor de Cajá Comunicação e Projetos, uma das organizadoras do Quarteirão Preto, evento que reúne neste sábado, 24 de setembro, das 14h às 20h, na rua Maria Campelo, próximo ao nº 80, no centro do bairro Santa Luzia, artistas das mais diversas linguagens artísticas em um festival de arte, representatividade e resistência do povo negro local.

Segundo a produção do evento, o Quarteirão Preto chega como uma alternativa de reunir a comunidade sem medo e sem preconceito e celebrar as nossas raízes. “Como pela cidade não se vê eventos pensados para nós, com a cara e a identidade do povo preto, decidimos que nós mesmos criaríamos esse espaço. Como uma forma de nos aquilombar, unidos pelas coisas que nos são caras e constroem nossa identidade e seja a mais legítima expressão da palavra representatividade”.

Para Priscila Horta, gerente de Cultura do Município, o projeto tem tudo para se tornar uma referência. “Será importante a persistência dos organizadores e participantes, pois a viabilidade de propostas como esta são adquiridas com o tempo e com a aderência da população. É preciso fortalecer essa iniciativa em todos os aspectos. Por isso a Prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura, apoia a iniciativa”, diz a gerente.

A programação inclui roda de samba, venda de produtos naturais, brechó, artes plásticas, lineart e serviços, batalha de MCs, bailinho de vitrola, grafite em tempo real, DJ, mostra de trabalhos e barracas de produtos e serviços, de moda à gastronomia produzidos por membros da comunidade. A realização, de iniciativa popular, conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Duval Camisetas Personalizadas, Estância Diamantina, Flor de Cajá Comunicação e Projetos, JAJ Advogados Associados, Boteco Di&Lu e Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR).

SERVIÇO

Quarteirão Preto

24 de setembro, sábado, de 14h às 20h

Rua Maria Campelo, altura do nº 80, bairro Santa Luzia

Entrada Franca

Informações: (31) 98897-7212, quarteiraopreto@gmail.com.

Instagram: @quarteiraopreto