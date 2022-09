TRE e Cemig assinam termo de cooperação para as Eleições 2022

Objetivo é garantir o fornecimento de energia elétrica nos locais de votação e apuração

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a Cemig Distribuição S/A firmaram um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de atividades de suporte e infraestrutura das Eleições 2022, garantindo o regular fornecimento de energia elétrica nos locais de votação. O objetivo do acordo é que todos os pontos de votação, apuração e transmissão de resultados estejam em funcionamento.

A assinatura do acordo aconteceu nessa quarta-feira (21), na sede do TRE-MG. Ao fazer o seu pronunciamento, o desembargador Maurício Soares, presidente do Tribunal, ressaltou que sem a parceria com a Cemig seria impossível realizar as eleições. “Neste contexto em que estamos, a garantia da estabilidade do funcionamento dos locais de votação é fundamental”, afirmou.

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, disse que realizar essa parceria é, na verdade, um ato de cidadania. “É um motivo de orgulho para a Cemig apoiar um processo tão importante para a nossa democracia. Cumprimento a Justiça Eleitoral por todo o esforço que faz. É um exemplo para todos”, disse.

Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura o vice-presidente e corregedor do TRE, desembargador Octavio Augusto De Nigris Boccalini, o diretor da Cemig Distribuição Marney Antunes; o diretor institucional da Cemig, Alexandre Ramos; e a Secretária de Orçamento e Finanças do TRE, Ana Carolina Costa e Silva.

Termo de cooperação

De acordo com o termo assinado, cumpre à Cemig disponibilizar energia elétrica, na sua área de concessão, assegurando o funcionamento das urnas eletrônicas durante a votação e garantindo o fornecimento de energia nos locais de apuração durante a transmissão de dados ao TRE-MG e durante a divulgação dos resultados parciais e finais da Eleição, em todo o Estado.

Além disso, a empresa vai elaborar planos de contingência objetivando rapidez para a solução de ocorrências no sistema elétrico, envolvendo os locais de votação, apuração e transmissão de votos. Também será criado um canal direto de atendimento à Justiça Eleitoral.

Com TRE-MG