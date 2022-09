Faltam 10 dias para as eleições – você já sabe onde vai votar?

A consulta ao local de votação precisa ser feita antes do dia 2 de outubro

Uma providência importante para eleitoras e eleitores, antes do dia das eleições, é a consulta ao local de votação. A consulta antecipada é essencial para que as pessoas possam se programar e se dirigir à seção eleitoral correta no dia do 1º turno – 2 de outubro, evitando deslocamentos e transtornos desnecessários.

A Justiça Eleitoral oferece diversos canais para essa consulta. No site do TRE-MG, basta acessar o menu “Eleitor e Eleições”, “Título e local de votação”. Para efetivar a consulta, é necessário o preenchimento do nome da pessoa, CPF ou número do título; data de nascimento e nome da mãe.

A informação do local de votação também está disponível no aplicativo e-Título, que pode ser instalado gratuitamente em dispositivos móveis, como celulares e tablets.

Para as eleitoras ou eleitores que tiverem dificuldade em acessar esses meios eletrônicos de informação, o TRE-MG oferece o serviço Disque-Eleitor, que atende pelos números 148 ou (31) 2116-3600. Além de informação sobre os locais de votação, o Disque-Eleitor esclarece outras dúvidas dos eleitores.

Diversos motivos podem ter levado à alteração do local de votação, como uma solicitação feita pelo eleitor, rezoneamento eleitoral, definição de novo local para comportar seções agregadas ou transferidas de outra localidade, entre outros.

Transferência Temporária de Eleitores

Pessoas que solicitaram a transferência temporária, para votar em local diverso do seu domicílio eleitoral, também devem consultar o quanto antes o seu local de votação para as Eleições 2022.

É importante lembrar que o prazo para solicitação de transferência temporária encerrou-se em 18 de agosto, não sendo mais possível fazer esse pedido.

Consulte o seu local de votação.

Com TRE-MG