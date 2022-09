Jiu-jitsu de Sete Lagoas ganha força e se destaca em competições de nível nacional

Sete Lagoas atualmente ocupa posição de destaque no cenário nacional das artes marciais. Além do Taekwondo, Judô e Karatê, um dos responsáveis por essa ascensão é o jiu-jitsu, que atingiu alto grau de organização e competitividade nos últimos anos. Para celebrar esta fase, o prefeito Duílio de Castro recebeu representantes das academias da cidade nesta quinta-feira, 22, em seu gabinete, onde a pauta foi o fortalecimento do esporte. O secretário adjunto de Esportes, Fabrício Fonseca, e o vereador Janderson Avelar também participaram da reunião onde os professores de quatro academias apresentaram medalhas e troféus conquistados recentemente em campeonatos de nível estadual e nacional.

Estiveram presentes Mauro Pacato e Flávio Almeida (Academia Gracie Hamanitá), Alex Ramos (Academia Essence), André Moreira (Sangão Team – Professor Marcus Sangão) e Washington Spym (Fight Time). “O esporte tem movimentado Sete Lagoas e o apoio da Prefeitura está sendo fundamental para os atletas e principalmente para atrair competições de federações e confederações. O jiu-jitsu tem um potencial enorme e vejo ótimas possibilidades para a cidade”, comentou Fabrício Fonseca.

O prefeito Duílio de Castro parabenizou os atletas e apontou alternativas como parcerias por meio de lei de incentivo para fortalecer o esporte e também trazer grandes competições de jiu-jitsu para Sete Lagoas. “As parcerias deram certo em outros esportes e o jiu-jitsu pode contar com o nosso apoio na elaboração de projetos e captação de recursos. O esporte se tornou uma referência também para a nossa economia com competições que movimentam a cidade e devemos caminhar nesse sentido”, declarou o prefeito.

Entre os campeonatos onde os atletas das academias foram destaque com medalhas de ouro, prata e bronze estão o Belo Horizonte Spring Open, Campeonato Mineiro e Brasileiro Interclubes que, inclusive, foi realizado em Sete Lagoas no último domingo, 18 de setembro. O grande destaque foi a Academia Gracie Humaitá, que conquistou o 4° lugar entre 74 equipes. A equipe sete-lagoana participou com 49 atletas de categorias que vão do pré-mirim (a partir de 4 anos de idade) ao master 3 (a partir de 41 anos), conquistando 45 medalhas, sendo 22 de ouro. “É uma grande alegria ter essa participação, pois estamos retornando para as competições após uma década. Não tenho dúvida que é um orgulho para o esporte local”, ressaltou o professor Mauro Pacato.

O jiu-jitsu brasileiro é um dos mais respeitados no mundo e Sete Lagoas se tornou um polo desta prática esportiva. Os interessados em praticar ou conhecer um pouco mais sobre o esporte podem procurar as academias:

Gracie Humanitá: Rua Jorge Francisco Simão, 204, N. Sra. das Graças e Rua São Paulo, 164, Boa Vista – (31) 98451-4248

Fight Time: Rua Gilson de Assis Carvalho, 455, Interlagos – (31) 98823-2289

Essence: Rua Rondônia, 86, Canaã – (31) 99443-2812

Sangão Team: Av. Maurílio de Jesus Peixoto, 1.058, Boa Vista – (31) 99901-3426