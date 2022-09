Projeto Nesse Ceu tem Sol tem inscrições abertas para oficinas musicais e de teatro

As inscrições para o Projeto Nesse Ceu tem Sol no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) estão abertas. No total, serão cinco oficinas artísticas promovidas: Flauta Doce, Violão, Contação de Histórias/Teatro, Coral e Hip Hop. Para cada modalidade, serão oferecidas 20 vagas. As aulas ocorrerão duas vezes na semana, ao longo de seis meses. “Viemos mais uma vez com a proposta de fomentar a cultura em nossa cidade, especialmente na região do Jardim dos Pequis. Esse projeto possibilita a descoberta de novos talentos, além de incentivá-los nas atividades”, explica Alan Keller, gestor do projeto.

Para ministrar as aulas, foi escolhida uma equipe de professores artistas Sete-lagoanos. Estarão no time: Ailton de Castro (violão), Paulinho do Boi (Contação de Histórias), Lucas Marotta (Flauta Doce), Lorenzo de Paula (Hip Hop) e Cleber Castro (Canto e Coral). Para Keller, além de despertar o interesse na cultura pela comunidade, o projeto possibilitará uma nova experiência para essas pessoas no universo artístico. “Faremos alguns intercâmbios ao longo do Nesse Ceu tem Sol com outros projetos consolidados para que os interessados possam adquirir mais vivência cultural. Também organizaremos apresentações para que eles ganhem experiência com o público. Serão seis meses bem intensos.” conta Alan.

Este projeto está sendo realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o Patrocínio da Iveco | CNH INDUSTRIAL, apoio da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Aline França Produções, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Para se inscrever, o interessado deve comparecer no CEU até o dia 30/09.

SERVIÇO

Inscrições NESSE CEU TEM SOL

Local: CEU ( R. Regina Augusta Pontelo, 500)

Data limite: 30/09

por Bruna Aguiar