Iveco inicia produção de caminhão pesado a gás em Sete Lagoas

A Iveco produzirá um novo modelo de caminhão em sua fábrica de Sete Lagoas (MG). Trata-se do modelo pesado Hi-Way com powertrain movido a gás natural veicular (GNV), que demandou modernização de parte da unidade produtiva mineira. Segundo Marcio Querichelli, presidente para a América do Sul, um lote de 20 unidades já foi produzido e está em testes no país. Em setembro começa a produção regular do novo modelo.

O powertrain a gás também foi um tema explorado pela Iveco no Salão de Hannover, que ocorre nesta semana em Hannover, na Alemanha, marcado por forte presença dos caminhões e furgões eletrificados. O combustível é visto como elemento chave para a transição da frota brasileira à eletrificação, algo que, segundo o executivo, não deverá ocorrer em primeiro momento.

“Todos estes produtos apresentados aqui [Hannover] são para o mercado brasileiro, mas não agora. O TCO dos elétricos, por exemplo, precisa fazer sentido primeiro”, disse Querichelli à Automotive Business na terça-feira, 20. A Iveco, junto com a Scania, são as duas montadoras que defendem a aplicação do gás dentro do contexto da transição elétrica no mercado brasileiro. A Mercedes-Benz, por sua vez, aposta as fichas na eletrificação sem tecnologia intermediária.

Montadora promoveu mudanças na fábrica

A respeito das modificações realizadas na fábrica de Sete Lagoas, o executivo explicou que paralela à linha onde são montados os caminhões pesados foi instalada uma célula específica para a colocação dos cilindros de armazenagem do gás no chassi do Hi-Way. O setor, inclusive, é de responsabilidade de um fornecedor não revelado, que teve de se instalar dentro da unidade mineira.

O caminhão a gás da Iveco é equipado com motor FPT Cursor 13 de seis cilindros que gera 460 cv. O eixo traseiro é fornecido pela Meritor e a caixa de transmissão é a ZF Traxon, de 12 marchas. A configuração do powertrain, a propósito, habilita o veículo à norma Euro 6 de emissões, a qual entrará em vigor no país para todos os caminhões produzidos localmente a partir de janeiro de 2023.

Locação de caminhões também está no radar da Iveco

Outra novidade da montadora para o mercado brasileiro é o serviço de locação de caminhões chamado Gate, que na Europa tem em seu escopo a oferta de caminhões elétricos para frotistas com demandas de transporte de carga pontuais. No Brasil, por outro lado, a oferta não se concentrará em futuros veículos elétricos da marca, como a nova e-Daily, apresentada no Salão de Hannover e ainda sem previsão de estreia no mercado brasileiro.

“A questão já não é se vamos ter um serviço de locação, mas quando teremos. A locação ganhou escala no Brasil por causa do cenário de juros altos e crédito restrito, que refletiu na compra de veículos novos em alguns segmentos. Por ora, estamos fazendo estudos de viabilidade para montar um plano local de negócios”, adiantou Querichelli.

