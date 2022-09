Cruzeiro goleia o Vasco e confirma acesso à Série A em 2023

Com gol de Machado, Cruzeiro está de volta à elite do futebol brasileiro na próxima temporada

O Cruzeiro venceu o Vasco da Gama na noite desta quarta-feira (21), no Mineirão, e está de volta à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Após três anos de disputa da Série B com campanhas irregulares, os comandados de Paulo Pezzolano alcançaram os 68 pontos na tabela e confirmaram, de forma matemática, o acesso para a Primeira Divisão.

Com gols de Machado, Edu e Luvannor, a Raposa retornou à Série A sob a presença de cerca de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha. Melhor mandante da competição, o Cruzeiro chegou à sua 14ª vitória em 16 jogos dentro de casa, além de dois empates.

Detentor do melhor ataque e também do melhor sistema defensivo da Série B em números, o dia 21 de setembro entra para a história do clube celeste, que foi rebaixado em 2019 e, agora, volta a jogar a Série A em 2023.

Retrospecto contra o Vasco

Rivais históricos, na noite desta quarta-feira (21), Cruzeiro e Vasco se enfrentaram pela 103ª vez. Com vantagem mineira, o time estrelado venceu em 38 oportunidades, empatou em 33 e foi derrotado em outros 32 confrontos.

