Vazamento de oxigênio interdita alas do Hospital João XXIII em Belo Horizonte

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, precisou suspender a entrada de pacientes na urgência após vazamento de gás nesta quarta-feira (21). O produto vazou após um acidente na estrutura da tubulação de oxigênio.

Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) explicou que a unidade teve “avarias na tubulação de oxigênio”, que foram causadas “por um acidente no momento de intervenção estrutural rotineira”.

Além disso, a Fhemig informou que “a equipe de manutenção já se encontra no local e os reparos serão finalizados no menor prazo possível.”

A fundação garantiu também que os pacientes internos que precisam de suporte ventilatório estão recebendo a assistência necessária.

Veja a nota na íntegra:

“A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informa que houve, no início da tarde de hoje, avarias na tubulação de oxigênio do Hospital João XXIII, causadas por um acidente no momento de intervenção estrutural rotineira. A equipe de manutenção já se encontra no local e os reparos serão finalizados no menor prazo possível.

Está garantida a assistência aos pacientes internos que necessitam de suporte ventilatório. Por segurança, a entrada de casos na urgência foi suspensa até que seja restaurado o dano”.

Por Itatiaia