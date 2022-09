Serra de Santa Helena ganha trilha ambiental com identificação de espécies no Dia da Árvore

O Dia da Árvore é celebrado neste 21 de setembro e, em Sete Lagoas, a data foi comemorada com uma ação carregada de simbolismo. A Serra de Santa Helena recebeu alunos de escolas públicas e acadêmicos de Ciências Biológicas que inauguraram um projeto que vai proporcionar conhecimento, informação e educação ambiental dos visitantes. A iniciativa é fruto de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo (Semadetur), e o Centro Universitário Unifemm.

O projeto foi idealizado ainda no período crítico da pandemia e a parceria foi formalizada em junho deste ano durante a Semana do Meio Ambiente. A criação de uma trilha ecológica foi incrementada com mecanismos que permitem conhecer detalhes das árvores que estão no perímetro da Capela de Santa Helena. “É um local muito frequentado e a ideia era fazer algo para valorizar ainda mais essas visitas. Acreditamos que assim as pessoas vão desenvolver a consciência, melhorar a postura ambiental e cuidar do meio onde vivem”, destaca Dilma Nunes, bióloga e gestora de Educação Ambiental da Semadetur.

Os alunos do Unifemm fizeram o estudo para identificação das espécies arbóreas e a Prefeitura providenciou as placas de identificação de toda a trilha. O trabalho foi também uma oportunidade de aliar o conhecimento adquirido em sala de aula com a prática. “Uma grande oportunidade de estender o que aplicamos na sala de aula, de trazer a construção do ensino-aprendizagem para a comunidade de Sete Lagoas”, ressalta Daniele Perez da Rocha, professora do curso de Ciências Biológicas do Unifemm.

Na trilha ambiental autoguiada foram instaladas placas nas árvores com um QR Code que, por meio do telefone celular, garante acesso a informações sobre as espécies. “Além das informações são apresentadas sugestões para que as pessoas encontrem outras espécies na rota criada”, explica Daniele Perez.

O início da prática do projeto envolveu estudantes da Escola Municipal Professor Galvão e da Escola Estadual Dr. Alonso Marques. A ideia de multiplicar o interesse pela preservação deu muito certo. “Um projeto que ajuda a preservar e informar. Conseguimos saber mais da natureza que é tão importante para os seres humanos. Gostamos e aprendemos muito com o que foi apresentado. Que todos preservem a Serra de Santa Helena”, declarou Gustavo Silva dos Santos, aluno do 9º ano da E. M. Professor Galvão.

A celebração do Dia da Árvore continua no próximo domingo, 25 de setembro, com uma caminhada saindo, às 7h30, da praça de São Pedro (bairro Jardim Arizona) até a Serra Santa Helena. Durante o percurso haverá o plantio de mudas e abordagens com a temática do Dia da Árvore. Na área da Capela de Santa Helena serão realizadas oficinas, doação de mudas frutíferas, esclarecimentos e conscientização sobre os perigos das queimadas.