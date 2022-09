Copa do Futuro continua com grandes jogos e apresenta times destaques em cada categoria

Para manter a tradição, a 4ª rodada da 17ª Copa do Futuro de Futebol Infantil foi marcada por grandes confrontos. O equilíbrio foi a tônica, mas também foram registradas goleadas em 18 jogos com 29 gols marcados. O destaque foi a equipe União Talentos, que na categoria Sub-13 aplicou uma goleada de 9 a 0 no Planeta Futuro.

A Copa do Futuro é promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – e coordenada pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS). No total, são 15 equipes divididas em três categorias do futebol de base e os jogos são realizados em campos de diversas regiões da cidade.

Na categoria Sub-11, Verde Vale e Ideal lideram seus grupos. Já na Sub-13 a liderança está com Arena TM e Instituto Trilhar. No Sub-15 são três grupos liderados por Democrata, Arena TM e Instituto Trilhar. A quinta rodada será aberta nesta quarta-feira, 21 (veja tabelas abaixo). “Os jogos são transformados em verdadeiras festas para as famílias. Além de revelar craques da bola, a competição também promove diversão, integração e a saúde dos atletas”, comemora Fabrício Frederighi Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

4ª RODADA

Sub-11

América 4 x 0 Paraopeba

Instituto Trilhar 1 x 3 Curitiba

Arena TM 0 x 0 Verde Vale

Sub-13

América 0 x 0 Paraopeba

Instituto Trilhar 0 x 0 Curitiba

Arena TM 1 x 0 Verde Vale

União Talentos 9 x 0 Planeta Futuro

Sub-15

América 2 x 1 Pareopeba

Instituto Trilhar 3 x 1 Curitiba

Escolinha Biro 1 x 0 Ideal

Arena TM 4 x 0 Verde Vale

União Talentos 3 x 1 Planeta Futuro

5ª RODADA

Quarta-feira, 21

Campo do Eucalipal

18:30 Arena TM x Trilhar

Quinta-feira, 22

Campo do Curitiba

19h – Boa Vista x Cachoeirense

Sábado, 24

Estádio das Magnólias (Paraopeba)

09h- Paraopeba x Esc. Do Biro