Queda de helicóptero com deputado federal deixa quatro feridos no Vale do Rio Doce

Vídeos feitos no momento do acidente indicam que o helicóptero iria pousar em um campo de futebol, na marginal da BR-116, em Engenheiro Caldas, mas, ao fazer a manobra, a aeronave colidiu com fios de alta tensão, perdeu o controle e caiu.

Muitas pessoas estavam no local no momento do acidente e ajudaram a socorrer as vítimas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelo Samu. A corporação foi acionada às 14h45.

