HNSG é a primeira de Minas selecionada em projeto internacional de assistência obstétrica

Reconhecimento: o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) de Sete Lagoas, foi a primeira maternidade de Minas Gerais selecionada para receber o treinamento Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto (0MMxH) da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).

A maternidade do HNSG foi escolhida por ser uma maternidade de grande porte, referência de alto risco para 35 municípios da região, com importante número de procedimentos obstétricos ao mês. Além disso possui um Serviço de Residência em Ginecologia e Obstetrícia e localização geográfica estratégica que vislumbra a multiplicação do procedimento em outras cidades.

O treinamento tem partes teóricas e práticas com toda a equipe de saúde de assistência obstétrica em parceria com a gestão hospitalar na promoção de mudanças em todo o serviço. O objetivo é otimizar e agilizar a assistência obstétrica multiprofissional com adequada gestão e utilização dos recursos necessários, com e suporte e apoio da diretoria do HNSG.

O projeto e sua aplicação no serviço obstétrico será desenvolvido por um ano. As etapas contarão com oficinas in loco, que qualificam os profissionais, alinham as recomendações, realizam monitoramentos e consolidam os resultados. No mês de agosto, uma equipe de tutores da OPAS esteve com grande parte equipe obstétrica, médicos e enfermeiras do HNSG para treinamento teórico prático. Atualmente, os trabalhos já foram iniciados com a equipe obstétrica da maternidade e as mudanças já estão em andamento.

Este projeto é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde e Governo Federal através da OPAS, com intuito de melhorar a assistência obstétrica às gestantes e diminuir os casos de morte materna por hemorragia. A redução da mortalidade materna foi estabelecida como uma das prioridades nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Setelagoas.com.br com Hospital Nossa Senhora das Graças