Dia do Auditor Fiscal: palestra do TCMG enaltece auditoria fiscal em Sete Lagoas

Comemorado nesta quarta-feira, 21 de setembro, o Dia do Auditor Fiscal foi lembrado em Sete Lagoas durante palestra do Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Cláudio Terrão. A iniciativa da Associação dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Sete Lagoas (AASFIT) recebeu dezenas de servidores de auditoria, procuradoria e corregedoria do Município, além de demais interessados, no auditório da Faculdade Santo Agostinho (Fasasete). “Nesses momentos de crise precisamos de uma auditoria forte, para que os recursos possam ser melhor investidos em áreas prioritárias como Educação, Saúde e que as cidades possam ter uma boa estrutura. É nessas horas que a auditoria fiscal se mostra importante”, frisou o presidente da AASFIT, Adenilson Geraldo Pinto.

O palestra reforçou a necessidade de os municípios estruturarem adequadamente suas gestões tributárias para que não fiquem tão dependentes do Estado e da União no que diz respeito à arrecadação. “Em nossa análise identificamos que a maioria dos municípios é dependente de repasses arrecadatórios. É possível melhorar a arrecadação municipal para que os municípios não fiquem tão dependentes do Estado e da União”, afirmou Cláudio Terrão, que falou também sobre a estrutura organizacional, necessidade de infraestrutura tecnológica, procedimentos relacionados à arrecadação e cobrança, questões atuais sobre direito tributário e a importância da carreira de auditor fiscal.

Representando o prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Planejamento, Administração, Fazenda, Comunicação e TI, Rafael Olavo de Carvalho, reforçou as ações da Prefeitura no fortalecimento da auditoria fiscal. “O Município tem realmente buscado uma melhoria dessa gestão fiscal, incluindo também a qualidade do trabalho do servidor que cuida da nossa receita. Hoje é um dia importante para se pensar em valorizar o auditor fiscal e também a gestão fiscal do Município”, ressaltou o secretário.