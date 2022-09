Semana Nacional do Trânsito 2022 tem programação intensa em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Seltrans) e Guarda Civil Municipal (GCM) – realiza uma programação especial na Semana Nacional do Trânsito. Na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, uma blitz educativa, na orla da Lagoa Paulino, informou e conscientizou quem passava pelo local. A iniciativa contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Sest/Senat.

As ações são planejadas para atingir diferentes públicos abordando a temática da segurança no trânsito em diversos ângulos. Na blitz, por exemplo, foram distribuídos kits com material educativo aos motoristas. “Em todo Brasil, a Semana Nacional do Trânsito é celebrada de 18 a 25 de setembro. Em Sete Lagoas a programação começou nesta segunda e vai até sábado. São ações que buscam o gatilho de conscientização para salvar vidas”, explica Daniela Maia Alves, coordenadora de Educação no Trânsito da Seltrans.

A união de várias instituições fortalece a campanha e permite conquistar objetivos. A atenção e respeito no trânsito no sistema viário urbano é uma das metas da campanha. “Queremos incentivar a população a adotar medidas de segurança, ter calma no trânsito e respeitar as normas e leis. Assim vamos diminuir o índice de acidentes e evitar tragédias”, ressaltou o Tenente Mateus Lima, comandante da 62ª Cia da PM.

A ação realizada em frente ao CAT-JK contou com um reforço de nível nacional. A Polícia Rodoviária Federal entregou para motoristas um código de acesso para vídeos com dicas para um trânsito mais seguro. “Hoje, distribuímos QR Codes onde é possível abrir vídeos que falam sobre impaciência, abalo emocional e ansiedade no trânsito. Uma contribuição muito importante nesta campanha onde instituições se unem para o propósito de promover um trânsito mais seguro nas cidades e estradas”, destacou o inspetor Divaldo Capuchinho, chefe da Delegacia da PRF de Sete Lagoas.

Todas as ações têm o objetivo de impactar. Nesta segunda-feira, 19, foi realizada uma interação na praça Alexandre Lanza com a personagem “Transmorte” e houve uma palestra educativa do programa Auto Escola Mais. Nesta quinta-feira, 22, tem palestra na Fundação Zerrener (Escola da Ambev), na sexta-feira haverá outra blitz educativa na empresa Gelf e, para finalizar, haverá o estacionamento de cadeira de rodas no Shopping Sete Lagoas no sábado, 24.