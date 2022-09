Sicoob avança com Open Finance e anuncia novas funcionalidades para seus cooperados

Presente no Open Finance desde as discussões iniciais, o Sicoob disponibilizou o agregador de contas aos seus cooperados em maio de 2022 e agora começa a lançar suas ferramentas inovadoras alinhadas ao disruptivo movimento que está acelerando o Sistema Financeiro Nacional.

Uma das principais novidades que deve surgir nos próximos meses é a Adesão Inteligente Sicoob (AIS), movimento conhecido no mercado como smart onboarding. A ferramenta, ainda como projeto piloto, trará benefícios na associação digital de novos cooperados. O Sicoob é a primeira instituição financeira a ofertar esse tipo de serviço.

Funciona assim: o usuário que tiver interesse em se associar e abrir uma conta no Sicoob poderá fazê-lo a partir do compartilhamento de dados de outras instituições financeiras. No App Sicoob, ele inicia o processo e informa seu CPF. Na sequência, o app questiona se ele deseja abrir a sua conta via Open Finance ou preenchendo as informações de forma manual. Caso a utilização da nova ferramenta seja escolhida, será necessário um consentimento. Após a autorização, os dados do usuário serão recuperados automaticamente, permitindo uma adesão rápida, simplificada e segura.

“Estamos com uma expectativa muito alta sobre o Open Finance, porque poderemos mostrar os diferenciais competitivos do cooperativismo financeiro de forma ágil e na palma da mão dos brasileiros. O Open Finance é uma alavanca para o crescimento das cooperativas financeiras e a AIS será uma grande inovação”, explica o diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob, Antônio Vilaça Júnior.

Reforçando ainda mais seu perfil inovador, o Sicoob foi pioneiro no sistema cooperativista em se habilitar como Iniciador de Transações de Pagamento (ITP) e, no próprio mercado financeiro, está dentre as dez primeiras instituições a se habilitar dentro de uma gama de mais de 800. Na prática, um ITP é responsável por iniciar o comando de um pagamento em outra instituição financeira, objetivando uma melhoria na experiência dos usuários nas movimentações financeiras entre diferentes instituições, gerando maior fluidez no processo de pagamento, tudo iniciado pelo App Sicoob.

“Já estamos testando o depósito via Pix. Por meio da nova funcionalidade, os cooperados poderão fazer o Pix para o Sicoob, de suas contas mantidas em outra instituição, de forma simples e segura por meio do App Sicoob”, comenta Márcio Alexandre, superintendente de Governança de TI e Segurança Cibernética do Sicoob.

Outra entrega relevante feita pelo Sicoob é o Agregador de Contas, ferramenta que possibilita o acesso às informações bancárias de outras instituições dentro do próprio app do Sicoob, proporcionando aos usuários uma visualização simples de tudo o que receberam/gastaram e garantindo, também, um maior controle das suas finanças.

A instituição financeira cooperativa, que conta com mais de 6,5 milhões de cooperados, também programou para os próximos meses a liberação de novas funções do Agregador Financeiro, que permitirão integrar informações de cartões e operações de crédito.

Márcio Alexandre lembra que o Open Finance, apesar de ter uma raiz bastante digital, já vem sendo explorado pelas cooperativas, que têm como característica uma aproximação física no relacionamento com seus cooperados. “É uma ferramenta que, em conjunto com o olho no olho, vai fazer o cooperativismo financeiro aumentar muito a sua atuação”.

Mesmo não sendo obrigatória a sua participação no Open Finance, o Sicoob adentrou por acreditar que essa é mais uma ferramenta de democratização e crescimento do acesso a uma economia livre, dinâmica e mais digital no Brasil.

Para Vilaça, a partir do momento em que o Sicoob aderiu ao movimento, passou a ter a oportunidade de acessar os dados de mais de 100 milhões de pessoas, número de consumidores vinculados ao mercado financeiro. “A decisão agora é do consumidor desses serviços, que escolhe com quem quer compartilhar suas informações. Abriu-se uma janela muito grande para entendermos melhor o contexto e comportamento das pessoas e, obviamente, mostrar a elas que fazer negócio com o Sicoob é muito mais vantajoso que com outras instituições financeiras”, destaca.

Sobre o Sicoob — Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6,4 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 326 municípios. É formado por 351 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 4.015 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse ao site para mais informações.