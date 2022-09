Estoques da Hemominas estão em estado crítico: veja como fazer agendamento da doação em Sete Lagoas

Os estoques de bolsas de sangue da Fundação Hemominas continuam em situação crítica em todas as unidades de Minas Gerais. Desde o início da pandemia a fundação vem registrando uma queda no número de doação de sangue. A expectativa era de que, com o maior controle da Covid-19, as doações voltariam a crescer, o que não tem acontecido.

De acordo com o analista de captação e cadastro Hemominas, Tiago Sandô, é urgente que as pessoas com boas condições de saúde voltem a doar sangue com regularidade. Segundo ele, o tipo sanguíneo mais necessitado é o O+ e O-.

Para doar sangue, é preciso fazer agendamento pelo Hemominas, explica Sandô, “A gente ainda está atendendo apenas por agendamento, mas então as pessoas elas podem agendar a sua doação de sangue pelo site do Hemominas ou pelo aplicativo MG Cidadão, que é compatível com celulares IOS e Android”.

Além do agendamento prévio, para doar sangue a pessoa precisa ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Além disso, no dia da doação é preciso estar bem descansado e alimentado. A apresentação de um documento oficial com foto é obrigatória.

Doação de medula óssea

Outro chamamento importante é o cadastro para os doadores de medula óssea, um tecido gelatinoso localizado no interior dos ossos e responsável por fabricar células sanguíneas O transplante é recomendado em casos de leucemia e linfomas.

Para fazer a doação, a pessoa é registrada em um banco de dados e chamada quando houver algum paciente compatível. Tiago Sandô explica que não é necessário fazer agendamento para se cadastrar, mas é importante se informar quais unidades da Hemominas estão disponíveis para o registro e em quais horários.

Além disso, Sandô ressalta a importância do doador de medula óssea também doar sangue com regularidade: “associado ao cadastro de medula é muito importante a pessoa também realizar a sua doação de sangue recorrentemente, porque as pessoas que precisam do transplante de medula também vão precisar de transfusões sanguíneas”.

Podem ser doadores de medula óssea pessoas entre 18 e 35 anos que estão em bom estado geral de saúde e que não possuem doenças infecciosas ou incapacitantes. O doador também não pode ter câncer ou problemas de saúde relacionados ao sangue e sistema imunológico.

Agendamento online em Sete Lagoas

Para realizar o agendamento da sua doação, clique aqui.

Com itatiaia