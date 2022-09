Quarteirão Preto – arte cultura e resistência

Evento reúne artistas e produtores negros para celebrar a negritude no seio da cultura sete-lagoana, o Bairro Santa Luzia.

“Dia de falar das condições, da arte, da cultura e da produção negra do Brasil não é só em novembro. É todo dia. Precisamos falar de representatividade e mostrar todas as maravilhas que nosso povo produz e a força que nossa cultura tem para realizar qualquer coisa que nossas mentes e corações ousem sonhar!”

É dessa forma que se define inicialmente o que é o Quarteirão Preto.

Uma iniciativa de cunho popular intitulada Quarteirão Preto, reúne neste sábado – 24 de setembro, das 14h às 20h, na Rua Maria Campelo, Altura do nº 80, no centro do bairro Santa Luzia, – artistas das mais diversas linguagens artísticas em um festival de arte, representatividade e resistência do povo negro local.

O evento surgiu da vontade de um grupo de amigos de terem um local de referência artística, onde pudessem se expressar e ver sua cultura representada de forma natural, sem caricatura ou meramente para cumprir a cota.

Segundo a produção do evento, o Quarteirão Preto chega como uma alternativa de reunir sem medo e sem preconceito o nosso povo e celebrar as nossas raízes. “Como pela cidade não se vê eventos pensados para nós, com a cara e a identidade do povo preto, decidimos que nós mesmos criaríamos esse espaço. Como uma forma de nos aquilombar, unidos pelas coisas que nos são caras e constroem nossa identidade e seja a mais legítima expressão da palavra representatividade.”

A programação está composta de: Roda de Samba, venda de produtos naturais, Brechó, artes plásticas, lineart e serviços, Batalha de MC’s, Bailinho de Vitrola, Grafite em tempo real e Dj.

Por que Representatividade importa?

O povo preto constitui, segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, mais da metade da população brasileira é preta. Onde 54% dos brasileiros se reconhecem como afrodescendentes, enquanto os brancos representam pouco mais de 45%.

Tal cenário se reflete de forma fidedigna em Sete Lagoas, onde a cultura negra é de intensa expressividade e força, porém, ainda não valorizada como deveria.

O bairro Santa Luzia, “Garimpo” é inegavelmente o berço e maior referência da cultura, expressão e da arte popular sete-lagoana. Do Rosário ao samba, das tranças ao Hip Hop, do fogão à lenha aos grandes banquetes, o valor, o suor e o orgulho do povo preto resiste.

Buscando criar um espaço de vez e voz do povo negro, surge o Quarteirão Preto, um evento de cunho artístico e cultural de iniciativa popular, que visa à divulgação e fomento da arte e cultura negra em várias vertentes, ocupando um espaço estruturalmente subaproveitado no berço da cultura local, o Bairro Santa Luzia.

O evento contará com apresentações artísticas como Batalha de MC’s, Roda de Samba, DJ, Bailinho de Vitrola, mostra de trabalhos e barracas de produtos e serviços, de moda à gastronomia produzidos por membros da comunidade. Ações que visam dar reconhecimento e colaborar para o desenvolvimento e fortalecimento de toda a comunidade, principalmente em um cenário pós-pandêmico em que as diferenças e desigualdades se agigantaram e colocam cada dia mais em evidência a vulnerabilidade e invisibilidade de tudo aquilo que se intitula periférico.

A realização deste evento é promovida por iniciativa popular, e conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Duval Camisetas personalizadas, Estância Diamantina, Flor de Cajá Comunicação e Projetos, JAJ Advogados Associados, Boteco Di&Lu e COMPIR.

Quarteirão Preto

24 DE SETEMBRO 2022 a partir das 14H

Rua Maria Campelo, altura do nº80- Bairro Santa Luzia

Entrada Franca

Informações: (31)988977212, quarteiraopreto@gmail.com.

Instagram: @quarteiraopreto

Com informações de Nana Andrade