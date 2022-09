Polo 2023 chega mais fraco e com freios piorados

Até então, todas as versões turbo do Polo contavam com caixa automática de seis marchas. A partir de agora, ele passa a contar com transmissão manual na versão batizada apenas de TSI. Fica acima da MPI, que utiliza motor 1.0 aspirado de 84 cv

Mas o mais drástico nem é a perda de fôlego, mas o fato de o hatch ter perdido os freios a disco nas rodas traseiras. Agora, todas as versões passam a utilizar tambores. Uma artimanha para reduzir o custo de produção.

O nível de refinamento também ficou mais escasso. Quem busca o máximo de conteúdos do Polo terá que apostar na versão topo de linha Highline, que conta com quadro de instrumentos digital, partida sem chave, multimídia VW Play, carregamento sem fio, conexão com smartphones, vidros e retrovisores elétricos, dentre outros recursos. A vantagem é que ele ficou R$ 7 mil mais barato e passa a custar R$ 110 mil.

Visual do Polo

Mas o Polo ganhou cara nova. O modelo recebeu novos para-choques, novos faróis e grade. Uma atualização que o deixou mais parecido com o modelo vendido na Europa. Mas já deu para notar que as semelhanças são apenas estéticas.