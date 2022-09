Projeto quer limitar em 10% a taxa cobrada dos motoristas de transporte por aplicativo

Lei vigente

O projeto inclui as medidas na lei que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, na parte que trata do serviço de transporte por aplicativo.

A legislação atual já exige a contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), além da inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).