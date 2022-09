A cantora Gretchen e seu marido, Esdras de Souza, agitaram uma multidão na 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas

Com recorde de público, a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas aconteceu no domingo (18), contando com diversas atrações, atraindo uma multidão da diversidade que coloriu as ruas de Sete Lagoas.

Com momentos de militância e de entretenimento, o evento teve início por volta das 12h na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), com trio elétrico do Bem Brasil Som e Luz percorrendo pela rua Antônio Olinto, contornando o terminal urbano e descendo pela rua Santana até as proximidades do Parque Náutico da Boa Vista, onde a segunda etapa da parada aconteceu até as 22h.

Dentre as atividades programadas, a cantora Gretchen e seu marido, Esdras de Souza, deram um show a parte no evento cantando músicas de sucesso do passado da artista, além de covers de artistas como Anitta e Ludmilla e algumas versões da própria Gretchen para músicas internacionais como, Havana de Camila Cabello, Swish Swish com Katy Perry, single que a artista brasileira participou como rainha dos memes mundiais, Believe de Cher e muito mais.

Vale ressaltar que a economia de Sete Lagoas girou com a realização do evento. A rede hoteleira recebeu um número expressivo de hóspedes, lojistas venderam roupas especiais para o momento, com estampas do arco íris principalmente, bares e restaurantes faturaram com a venda de almoços, lanches e bebidas, sem se esquecer dos ambulantes que trabalharam tanto na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha) quanto no Parque Náutico da Boa Vista.

Para Fábio Paiva, presidente do Movimento LGBT de Sete Lagoas, a vinda da cantora gretchen e seu marido, Esdras de Souza foram revigorantes para a retomada do evento presencial. “A Gretchen agitou o público no trio elétrico e levou uma multidão linda a seguindo e cantando suas músicas pelas ruas de Sete Lagoas. A vinda da cantora foi um atrativo necessário, e também de reforço ao orgulho de sermos quem somos, pois como a própria disse, ela também é vítima de preconceitos, e com os LGBTQIAPN+, resiste e supera”, evidenciou Fábio.

Já Aloiz Marinho, presidente do MG Seven, o evento foi completo e por mais uma vez, o público deu seu brilho. “Teve tudo que uma parada necessita, artistas, militãncia, um público maravilhoso e muito animado que, mesmo sob um sol escaldante, não arredou o pé e aproveitou cada instante da parada. Foi um sucesso”, afirmou Loló, que também dá vida à personagem Heloísa Marinho.

Apresentadora de 09 das 11 edições da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ e madrinha dos movimentos sete-lagoanos, a apresentadora, Barbara Dias se despediu da linha de frente do evento com um discurso emocionado. “Essa será minha despedida, o fechamento da parada e de um ciclo que vivenciei com intensidade. Eu sinto que as vezes falo e as pessoas não me ouvem, sinto um bloqueio por parte daqueles que deveriam nos proteger. Sendo assim, deixo vocês mas peço que não desanimem e sigam firmes, militarei a distância e sempre com muito amor. Amo muito todos vocês, para sempre”, finalizou.

No Parque Náutico da Boa Vista, o evento ganhou contornos militantes, mas também de muita festa quando artistas voluntários como, Drag queens, Cantores e Bailarinos encantaram e agitaram a multidão presente.

Brenda e amigas

Priscilla Klum

Veronika Dyamond

Coquita Para Raio

Safira Dandelion

Baybetis e Baybitos

Scarlla Veigr

Angel Sun

Loopez

Isabel Alves

Mellody Queen

Beck

Allana Dellatorre

Spencer Belicci

Thawane Spancer

Sthephani Di Mônaco

Nayara Nery

Allexya Diamond

A organização do evento foi dos movimentos LGBT de Sete Lagoas e MG Seven, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Vereador Janderson Avelar, Hotel Tulip Inn, A Macedo Projetos, Extinsete, Bem Brasil Som e Luz, Tião Segurança 4MGSeg, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Brigadistas de Sete Lagoas, Grau Técnico, Circuito das Grutas, Secretaria Municipal de Assistência Social e Polícia Militar.

Confira alguns momentos da 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas:

Da Redação