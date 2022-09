Polícia Civil de Sete Lagoas prende suspeito de homicídio no Itapuã

A Polícia Civil de Sete Lagoas desencadeou operação policial nesta segunda-feira,19, e prendeu E.M.P.B, pela autoria do homicídio de Luís Fernando Silva de Oliveira, executado no dia 03/08/2022, no bairro Itapuã em Sete Lagoas.

Segundo as investigações após cometer o crime, o suspeito fugiu e se escondeu na zona rural de Inhaúma/MG. Os policiais iniciaram as investigações e conseguiram localizar o homem, que acabou preso na manhã desta segunda-feira. O suspeito, foi encaminhado ao Sistema Prisional e está a disposição da Justiça.

Ascom/PCMG