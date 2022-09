Edite Furst sobe novamente ao pódio do Jesel

Após dois anos sem realização devido à pandemia do Novo Coronavírus, os Jogos Estudantis de Sete Lagoas (Jesel) 2022, retomaram as atividades a todo vapor com a sua 9° edição, e a escola grande campeã da competição no Handebol Masculino, não poderia ficar fora do campeonato. Cinco vezes campeã consecutiva no módulo I, o Edite Furst nesse ano ficou em segundo lugar e no módulo II Masculino, se consagrou Hexacampeão na modalidade, isso mesmo 6 vezes campeões em nove edições.

No ano que vem a escola participará mais uma vez do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) representando Sete Lagoas.

Com total dedicação e apoio da direção da Escola e da Treinadora e voluntária, Josiane Alves, essa equipe promete ficar por muitos anos no topo desse podio.

Os jogos que definiram os campeões foram realizados na quinta-feira (15), no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino.

Da Redação