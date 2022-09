Agenda dos vereadores tem duas Reuniões marcadas para esta terça-feira, 20

Para a Reunião Ordinária marcada para esta terça-feira (19), às 9h, são 17 os textos que estão na pauta dos vereadores. A agenda de trabalho para o dia terá também, à tarde, uma Audiência Pública que vai movimentar o Plenário do Poder Legislativo. Os dois eventos serão transmitidos pela Rádio e TV Câmara.

Entre as propostas na pauta da Reunião Ordinária está o Anteprojeto de Lei (APL) 59/2021 do vereador Pr. Alcides (PP). O texto “dispõe sobre a política municipal de fomento à economia solidária e dá outras providências”. Rodrigo Braga (PV) terá votado o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 232/2022 que “institui o dia municipal da conscientização da apraxia de fala na infância no âmbito município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

A partir das 14h, ainda na terça-feira (19), uma Audiência Pública proposta pelo vereador Gilson Liboreiro (SD) vai debater como realizar o “desenvolvimento econômico e reduzir os impactos ambientais”. O tema gira em torno das intervenções imobiliárias no perímetro da Serra de Santa Helena.

Em convite encaminhado para diversos interessados o parlamentar ressalta que um dos objetivos é fiscalizar as intervenções haja vista a concessão das licenças para construção do loteamento Jardim da Serra. De acordo com Gilson, o empreendimento gerou inúmeras denúncias e indignação da população o que justifica a Sessão.

Ascom/Câmara Municipal