Coelho vence o Corinthians e derruba tabu no Independência

O América começou muito forte no meio campo, especialmente com Juninho, que comandou o setor no time, marcando e distribuindo bolas perigosas no ataque. Antes dos 15 minutos, o volante já tinha colocado os colegas em condições de chutar na área corinthiana.

O Corinthians respondeu com duas ótimas chances, em chutes de fora da área. Uma aos 16 minutos, nos pés de Adson, com Caviochioli espalmando para fora. Dois minutos depois, após saída errada do América, foi a vez de Mateus Vidal arriscar.

O Coelho não recuou e continuou pressionando, forçando especialmente pelo lado esquerdo, valendo-se de passes em profundidade. Os levantamentos na área também deram muito trabalho à defesa do time paulista.

No final, o time americano quase abriu o placar, com Benítez e Henrique Almeida desperdiçando cara a cara com Cássio. Na primeira, Henrique Almeida chutou em cima de Cássio. Depois com Benítez, que recebeu dentro da área e arrematou para cima do gol.

O Coelho começou a segunda etapa do mesmo jeito, com o pé no acelerador. Após roubar a bola, o time de Vágner Mancini saiu rápido para o ataque com Felipe Azevedo, que chutou bastante forte, já pondo Cássio para trabalhar e espalmar para fora.

Já o Timão, que promoveu as entradas de Robson, Du Queiroz e Yuri Alberto no intervalo, conseguiu equilibrar mais o jogo, dividindo forças com o América no meio campo, que vinha sendo o grande trunfo dos donos da casa.

Mas o América continuou se impondo e, depois de tanto tentar, finalmente pôs a bola na rede, aos 31 minutos.

O gol foi de um dos grandes nomes do jogo: o volante Juninho, que se transformou no motorzinho do time contra o Corinthians, foi lá na área e cabeceou para a meta, após cruzamento de Cáceres e ajeitada do argentino Mastriani, também de cabeça.

O time terá bastante tempo para saborear a vitória. Serão dez dias até voltar a campo, contra o Cuibá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 x 0 CORINTHIANS

América

Matheus Cavichioli, Cáceres (Patric), Éder, Ricardo Silva, Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Índio Ramirez); Felipe Azevedo (Aloísio), Henrique Almeida (Mastriani) e Matheusinho (Maidana). Técnico: Vagner Mancini

Corinthians

Cássio; Leo Maná (Robson), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier (Du Queiroz), Roni (Fausto Vera) e Giuliano; Adson (Renato Augusto), Mateus Vidal e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira