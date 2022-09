Cuca explica motivo de Hulk ter viajado com o time do Atlético: ‘veio por espontânea vontade’

O atacante Hulk foi relacionado para o jogo entre Atlético e Avaí, viajou com o grupo, mas na hora da partida, não ficou nem no banco de reservas. Ele ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não tinha condições de jogo. Questionado sobre a presença do atacante na viagem, já que não ficou nem no banco, Cuca explicou.