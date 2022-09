INSS: Saiba como os familiares de um segurado falecido devem fazer após o óbito

O falecimento de um ente querido, além do momento do luto, traz a necessidade de uma série de providências burocráticas. No INSS, o que fazer após o óbito do segurado?

Por Lei, os cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais têm prazo de um dia útil para registrar o óbito no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o SIRC. Esse prazo é ampliado para até cinco dias úteis, nas localidades sem acesso à internet. É por meio desse sistema, o SIRC, que o INSS faz o cruzamento dos dados e cessa o benefício por óbito.

Os dependentes ou familiares do segurado falecido podem comunicar o óbito, mas não é obrigatório. Pode ser feito através do MEU INSS, acessando o serviço “solicitar desistência, encerramento ou renúncia de benefício”ou pode comunicar também pela Central 135.

O INSS tem um cronograma para processar os pagamentos dos benefícios. O que acontece, em alguns casos, é um lapso de tempo pequeno entre o óbito e o cruzamento de dados. E, nesse intervalo até a cessação do benefício, a família, de posse de cartão e senha do segurado falecido, faz o saque do benefício que já havia sido depositado. O que não deve ser feito de jeito nenhum, ainda que existam dependentes com direito a requerer a pensão por morte.

A família tem papel importante e o primeiro é não sacar o benefício. O procedimento a ser adotado é requerer, da forma correta, os valores não recebidos em vida pelo beneficiário e/ou solicitar a pensão por morte, se for o caso.

A família ou representante legal do beneficiário deve requerer o seguinte serviço “SOLICITAR EMISSÃO DE PAGAMENTO NÃO RECEBIDO”. Esse pedido deve ser feito pelos canais remotos, ou seja, pelo MEU INSS ou Central 135. Mas, é importante explicar que existem duas situações: quando existe dependente habilitado para o benefício de pensão por morte e quando não existem dependentes legais.

Nesse caso, havendo dependentes legais habilitados, deve ser solicitado o benefício de Pensão por Morte, também pelos canais remotos de atendimento do INSS. E, após a concessão da pensão, o dependente deverá solicitar o serviço “SOLICITAR EMISSÃO DE PAGAMENTO NÃO RECEBIDO”. Esses valores devidos serão pagos por meio de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB).

Nesse caso, a documentação a ser apresentada é diferente. Os familiares deverão anexar ao requerimento um alvará judicial ou o formal de partilha ou ainda o inventário. Essa documentação é exigida para a comprovação legal de que o solicitante se trata de um herdeiro do segurado falecido. Sem a apresentação dessa documentação, o pagamento do resíduo não será liberado.

É necessário ressaltar que o recebimento indevido do pagamento de segurado falecido pode gerar cobrança administrativa por parte do INSS, que realiza uma apuração junto à instituição bancária para a definição de responsabilidade.

Para saber mais sobre recebimento de benefício pós óbito, a família do segurado deve ligar para o telefone 135, que atende de segunda a sábado de 7 às 22 horas. Ou então, acessar o portal ou aplicativo do MEU INSS. Esse foi mais um episódio do podcast MOMENTO INSS. Até a próxima!