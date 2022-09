Cruzeiro domina seleção e tem o ‘craque’ da 30ª rodada da Série B: veja lista

Cruzeiro dominou a seleção da 30ª rodada da Série B do Brasileirão com seis das 12 vagas possíveis. Após a vitória sobre o CRB em Maceió, no sábado (17), o perfil oficial da competição no Twitter abriu mais uma vez a votação popular, e o líder do campeonato foi o campeão em nominações.

Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura, Stênio e Bruno Rodrigues, além do técnico Paulo Pezzolano, foram os cruzeirenses selecionados. O goleiro, inclusive, ganhou também o prêmio de “cara da rodada”, em outra votação popular do mesmo perfil.

Os outros nomes votados foram: Eduardo (Sport), Victor Ramos (Chapecoense), Willian Formiga (Vila Nova), Andrey, Figueiredo e Eguinaldo (Vasco).

