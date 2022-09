UPA 24 Horas recebe certificação Leandro nas UPAs do Ministério da Saúde

A UPA 24 Horas Dr. Juvenal Paiva de Sete Lagoas acaba de receber uma importante conquista: a certificação Lean nas Upas, concedida pelo Ministério da Saúde. O projeto foi implementado em abril e, durante seis meses, teve o acompanhamento de técnicos da Universidade Federal Fluminense. Entre as dez UPAs da região metropolitana participantes, a de Sete Lagoas foi a que teve a maior redução de tempo de análise em seu laboratório. Em relação ao atendimento, o tempo de espera caiu, em média, entre 40% e 50%.

“A implantação desse projeto é importante para darmos um tempo de resposta melhor para a população. É uma reorganização da logística de atendimento da unidade”, disse o prefeito Duílio de Castro ao visitar a unidade, na manhã desta sexta-feira, 16. “O projeto Lean vem trazer o conceito de gestão enxuta na saúde para reduzir as filas e melhorar a qualidade no atendimento das unidades de saúde e, na UPA de Sete Lagoas, estamos colhendo excelentes resultados”, afirmou a representante da Universidade Federal Fluminense, Thaís Queiroz. O programa é coordenado nacionalmente pelo professor Dr. Robisom Damasceno Calado.

“Agradecemos ao prefeito Duílio de Castro, à coordenação do projeto e à toda a equipe da UPA, que abraçou a iniciativa. Queremos cada vez mais reduzir o tempo de permanência do paciente na unidade, mas com qualidade no atendimento. Também houve melhoria na organização dos nossos estoques. A UPA e a população só têm a ganhar”, comemorou o coordenador da unidade, Tiago Valgas. A partir de agora o monitoramento dos indicadores permanece sendo feito pelo Ministério da Saúde durante os próximos 12 meses.

Municipal

A UPA 24 Horas é a segunda unidade de saúde do Município a receber a capacitação com a metodologia Lean, criada no Japão e utilizada nas maiores empresas e instituições do mundo. No ano passado, o Hospital Municipal também se certificou no projeto Lean nas Emergências, com grandes resultados. Após a apresentação dos resultados, as representantes do Ministério da Saúde e da Universidade Federal Fluminense percorreram a unidade e elogiaram o empenho de toda a equipe da Prefeitura na obtenção do certificado, que significa menos tempo de espera e mais qualidade no atendimento.