O Caldo da Lua pede sua colaboração

Dimensão do evento exige maior estrutura para garantir a manutenção de sua qualidade.

Nas últimas semanas o idealizador do projeto, Caldo da Lua, Geraldinho do Caldo da Lua, usou as redes sociais para pedir ajuda daqueles que apreciam e frequentam o evento que, anualmente é realizado em duas edições, a de inverno e a de primavera.

Já tradicional em Sete Lagoas, o Caldo da Lua conta com o patrocínio de algumas empresas, porém, com seu crescimento, o valor tem sido insuficiente para o tamanho da estrutura que essa evolução tem exigido, é o que conta seu idealizador. “Da mesma forma como, junto com a comunidade, criamos os dois playgrounds das Praças do Carmo e Cercadinho de Sete Lagoas, conto mais uma vez com a sua atenção para realizarmos o Caldo da Lua Primavera 2022. Temos o patrocínio de algumas empresas, mas diante da dimensão que é o evento, não é suficiente para garantir a infraestrutura do mesmo. Pelo elevado número do público que frequenta o evento, estou apostando neste meio para aumentar a possibilidade da sua realização. Se Sete Lagoas é considerada um potencial turístico; ela deve atuar a altura de suas paisagens, dos talentos gastronômicos e artistas locais. Para cada 1,00 gasto, a cidade ganha muito mais em sua receita. Paz e bem para todos”, clamou o organizador. Para ajudar doe quanto puder através do pix, chave e-mail: geamgelaflauta@gmail.com

CALDO DA LUA

Desde 2013, a Serra de Santa Helena recebe, o Cada Lua, um evento com música de qualidade, boa gastronomia, gente boa e aquele frio gostoso da Serra de Santa Helena, realizado em duas edições: Geralmente nas sextas-feiras de lua cheia do inverno e da primavera, brindando os sete-lagoanos e visitantes com a mais bela vista noturna da cidade. O adro da capela se transforma em palco e recebe artistas locais com o melhor da MPB, esquetes teatrais, poesia e exposições. O público tem à disposição barracas com comida, mas também levam tira-gostos, cobertores, forros e bebidas de casa, tudo bem intimista e com entrada franca, além de dar um show de civilidade, recolhendo o próprio lixo.

O último Caldo da Lua aconteceu no dia 15 de julho. O próximo, tem previsão para 07 de outubro.

Na última edição, a parceria inédita com a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, alimentou famílias em situação de vulnerabilidade social, com as doações voluntárias dos participantes.