Parada LGBTQIAPN: A Diversidade pede passagem para colorir Sete Lagoas de alegria

Com tema sugestivo às eleições 2022, Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas acontece neste domingo (08), com show da Gretchen.

A 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ será realizada no domingo, 18 de setembro com o tema: “Democracia hoje, agora e sempre! O poder em nossas mãos”. O evento terá sua concentração às 12h na Praça da Feirinha (Dom Carlos Carmelo Mota), com ensaio aberto do Bloco Salada, show da cantora Gretchen apresentação da Madrinha dos Movimentos, Barbara Dias, Heloisa Marinho, Paola Venturini e Fábio Paiva no comando das atrações. O trio elétrico percorrerá a rua Antônio Olinto, passará ao lado da igreja Santana e seguirá até o palco da Lagoa Boa Vista. Lá serão arrecadados alimentos não-perecíveis para entrada do evento, que será fechado para shows.

É importante reforçar que a Parada de Sete Lagoas faz parte do calendário oficial de eventos do município e tem toda uma programação preparada especialmente para celebrar o Orgulho LGBTQIAPN+. Muito mais que um evento festivo, a Parada serve para conscientizar a todos sobre as conquistas e lutas que a comunidade enfrenta.

No Brasil, a LGBTfobia segue como questão a ser discutida. De acordo com o Relatório de Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil ocorridas em 2021, do Grupo Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, entre outros) sofreram morte violenta no país em 2021, número que representa 8% a mais do que no ano anterior, sendo 276 homicídios e 24 suicídios.

Integrando a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, as atrações iniciam na sexta e terminam no domingo:

16/09 – Sexta: 19h, Hotel Tulip Inn – Prêmio Respeito e Cidadania

– Sexta, 20h, Na Ilha, Pré-Parada com Inês Brasil

17/09 – Sábado, 17h, Casa Velha – A culpa é do Estrela

– Sábado, 23h, Ferro Velho – Popada

18/09 – Domingo, 07h, Feira Boa Vista – Alimentos, bebidas e diversidade

18/09 – Domingo, 12h, Praça da Feirinha – 11ª Parada LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas – Ensaio aberto do Bloco Salada e Trio da Gretchen e DJ Ticyane Beautty

18/09: Domingo, 14h, Parque Náutico da Lagoa Boa Vista

14h – DJ Evan

16h – Abertura

17h – Momento cívico

Misses e Misters

18:00h – Shows e intervenções dos deejays, Ticyane Beautty & Evan