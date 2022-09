Passando a Limpo aborda os esportes para quem tem mobilidade reduzida, vem aí o Festival Paralímpico!

O Programa Passando a Limpo dessa sexta-feira recebeu a educadora física Ana Leonídia para falar sobre esportes na inclusão social das pessoas com deficiência.

A convidada e o Secretário Adjunto de Esportes Fabrício Fonseca, que esteve presente nos estúdios da Rádio Eldorado, fizeram a introdução destacando o Festival Paralímpico de Sete Lagoas do próximo dia 24 de setembro.

O evento ocorrerá de 08:00h às 11:30 no Ginásio Coberto. Idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o principal foco é trazer novas gerações de crianças e adolescentes com mobilidade reduzida para praticar esportes.

Sete Lagoas recebeu a oportunidade de sediar o Festival após o Comitê abrir edital em fevereiro e ter selecionado 80 cidades espalhadas pelo Brasil.

Importante destacar que o evento não terá caráter de campeonato, e sim a principal motivação de que todos participem independente do seu grau de deficiência.

Estudantes de Educação Física serão voluntários durante o Festival para ajudar os inscritos na experiência de cada modalidade que eles desejem experimentar.

A Secretaria Adjunta de Esportes conta bastante com a vontade de todas as famílias, para que o Festival seja um sucesso e cumpra com outra intenção que é servir de pontapé para novos projetos municipais nessa área.

Ana Leonídia pontuou que é imprescindível que pessoas com deficiência não tenham medo nem vergonha de ocupar lugares em nossa sociedade, pois isso também estimula os espaços a oferecerem condições a esses cidadãos.

O Festival Paralímpico irá oferecer as modalidades de atletismo, vôlei sentado e bocha paralímpica. A inscrição pode ser feita da seguinte forma: através dos professores de Educação Física da escola dos participantes, diretamente na Secretaria de Esporte, presencialmente no dia do evento ou buscando mais informações na Rádio Eldorado.