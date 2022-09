O Presidente realizador de sonhos

O professor, médico e empresário, Ruy Muniz, visitou Sete Lagoas abraçando novos colaboradores. “Nossa missão, nosso propósito é servir as pessoas”.

Na última quarta-feira (14), o presidente do Grupo Promove e Rede Eldorado de Comunicação, Ruy Muniz, esteve presente em Sete Lagoas conversando com seus funcionários e conhecendo novos colaboradores.

Na cidade, as empresas de Ruy empregam mais de 140 profissionais diretos. O empresário ressaltou que prioriza investimentos nas áreas da educação e da saúde, da qual trouxe boas notícias em sua visita. “O Hospital Regional é o anseio desta região e que, agora será viável com recursos da Vale do Rio Doce, como compensação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O governador fez acordo que prevê obras em várias regiões, inclusive Sete Lagoas foi contemplado. Precisa agora, efetivamente o reinício das obras do regional que, sem dúvida vai desafogar o Hospital Nossa Senhora das Graças. Acredito nessa obra que será modelo e que vai atender 70% de SUS, convênios e, em parceria como a Faculdade Promove e outras faculdades e escolas técnicas, funcionará como campo de prática para os nossos alunos. Será muito importante para toda essa região. O Hospital Regional vai resolver o atendimento de saúde de uma grande região e nós seremos parceiros com certeza”, evidenciou.

Sob direção de Ruy e sua irmã, Dra. Ariadna Muniz, professora, médica Oftalmologista, há mais de 18 anos no Hospital Hilton Rocha em Belo Horizonte e no Hospital Dr. Mário Ribeiro em Montes Claros, já atenderam mais de 3 milhões de pessoas, uma média de 400 por dia em Belo Horizonte e em Montes Claros 600/dia. Aproximadamente 100 cirurgias oftalmológicas por dia.

Um projeto em andamento e com previsão de ampliação em Minas, será levar o atendimento às diversas cidades, levando os profissionais para atender as pessoas com problemas na visão. “Um projeto de sucesso comandado pela Dra. Ariadna com mais de 100 profissionais”, profetiza o empresário.

Ruy Muniz considera-se um homem que realiza o sonho das pessoas em seus mais diversos empreendimentos, principalmente nas áreas de educação e saúde. “Nossa missão, nosso propósito é servir as pessoas”, declarou Ruy Muniz.

Ele contou que a Rede Promove está trazendo para Sete Lagoas o programa PTG, onde as pessoas estudam em turno, trabalha em outro e recebem remuneração. Jovem que vai para o ensino médio não vai precisar de interromper seus estudos para trabalhar porque, poderá através do PGT, garantir pelo menos meio salário e se qualificar para o mercado de trabalho.

“Nosso grupo está presente em 22 estados. Em Minas, somente em Sete Lagoas, temos cinco empresas: Rede de Ensino Promove, (Faculdade e Colégio), Rádio Eldorado, Portal Sete e Jornal Hoje Cidade, onde contamos com mais de 140 colaboradores”, contou.

QUEM É RUY MUNIZ?

Ruy Adriano Borges Muniz, conhecido como Ruy Muniz, nasceu em Montes Claros no dia 2 de maio de 1960,é um professor, médico, empresário e político brasileiro. Casado com Tânia Raquel de Queiroz Muniz, médica, empresária e ex-deputada federal, tem quatro filhos: Thiago, David, Gabriel e Matheus e duas netas: Júlia e Giovana.

Elegeu-se Deputado Estadual por Minas Gerais em 2007 e tornou-se prefeito de Montes Claros em 2012. Lançou-se candidato a deputado estadual. Ficou como suplente de deputado pelo PT. Em 1997 integrou-se à direção da Soebras – Associação Educativa do Brasil.

Em 2004 voltou à militância política e foi o vereador mais votado em Montes Claros.

Ainda na década de 90 decide que os jovens do Norte Minas precisam ter a oportunidade de realizar o sonho de um diploma superior sem deixar suas famílias e se torna pioneiro na implantação do ensino superior privado na região norte do Estado, permitindo que Montes Claros se transformasse no segundo polo educacional de Minas Gerais. O fato garantiu geração de novos empregos, permitindo que os formados na região não precisassem deixar suas cidades para buscar empregos em outros locais.

Atualmente, está à frente, como gestor, de várias instituições de ensino, não apenas em Minas Gerais, mas em outros Estados do Brasil, garantindo a ampliação da oferta de vagas de ensino várias cidades do país, inclusive, com a criação de instituições que contemplam desde a Educação Infantil aos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Além da Funorte, no Norte de Minas, Ruy está à frente de instituições como Promove ( Belo Horizonte e Sete Lagoas), Faculdades Kennedy (BH), Unisanta´anna em São Paulo, Universidade Santa Úrsula (RJ), ICESP (DF), dentre outras.

Exerceu pela primeira vez o cargo de deputado estadual em 2006 com quase 50 mil votos.

Em 2005 ele assumiu a direção da Fundação Hilton Rocha, maior hospital especializado em oftalmologia do Brasil, atualmente Hospital de Olhos Hilton Rocha, que atende pelo SUS pacientes de toda Minas Gerais. Sempre defensor do SUS, na Clínica Escola do Campus Amazonas, ligada à Funorte, são atendidas, por ano, mais de 50 mil pessoas. Os pacientes, além de terem acesso, gratuitamente, a competentes profissionais de saúde, podem fazer diversos exames, sem qualquer custo, em parceria com o SUS.

O Hospital Mário Ribeiro fundado por Ruy em Montes Claros tem parceria com o SUS e hoje é uma referência em saúde pública, realizando por ano, em parceria com o SUS, mais de 500 cirurgias de catarata.

Em 2018 passou a gerir também o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, no Espírito Santo.

CONDECORAÇÕES

Medalha de Mérito Educacional “Professora Maria Aparecida Bispo”, da Câmara Municipal de Montes Claros, Cidadão Honorário do Município de São João da Ponte, Personalidade do Ano – jornal Hoje em Dia, Montes Claros; patrono, paraninfo e padrinho de turmas da Unimontes, Funorte, Unopar, Ceiva, Indyu e escolas estaduais.

