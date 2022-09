Abraço simbólico na Lagoa Paulino marca campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo

Um verdadeiro ato em favor da vida. Assim pode ser definida a ação realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – na noite desta quinta-feira, 15. O abraço simbólico na Lagoa Paulino marcou, de uma maneira muito positiva, o Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio.

Vários estudos nacionais e internacionais apontam um considerável aumento em casos de depressão e suicídio durante a pandemia de Covid-19, em que pessoas morreram, perderam renda ou tiveram que ficar confinadas em casa por um longo período. Os efeitos são sentidos ainda hoje, dois anos depois. Daí a importância de ações que previnam o suicídio. “Esta campanha é um alerta para pessoas que precisam de tratamento e a Prefeitura está muito bem preparada para dar esse apoio. A prevenção é o melhor caminho e as famílias precisam ficar atentas a este grave problema”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A ação, realizada em frente ao CAT-JK, foi muito representativa e conquistou o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção em situações de risco de suicídio. Porém, o envolvimento dos servidores da saúde é muito mais que simbólico, já que todos fazem parte de uma estrutura preparada para atender bem.

“A Secretaria Municipal de Saúde apresenta uma estrutura forte com protocolos, fluxos planejados e equipe capacidade para atender toda demanda de saúde mental. Isso é muito importante para promover a saúde física, mental e prevenir doenças e o suicídio. Todos estamos unidos a favor da vida”, comentou o Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Estrutura do Município

As unidades da Atenção Primária do Município proporcionam acolhimento e cuidados aos usuário de saúde mental, além de promover prevenção ao suicídio em diversas ações e campanhas no território. Já na Atenção Secundária são referenciados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que são serviços especializados para acompanhamento das pessoas em sofrimento mental, decorrentes de transtornos mentais graves e persistentes. São três CAPS: Adulto, Álcool e outras Drogas e Infantojuvenil. O CAPS Adulto promove o acolhimento e acompanhamento de pessoas em sofrimento mental a partir de 18 anos. O CAPS AD promove o tratamento e reabilitação de usuários de álcool e outras drogas associados ou não com comorbidades psiquiátricas a partir de 14 anos de idade. Enquanto o CAPS Infantojuvenil promove o acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em sofrimento mental.

Além disso, o Município conta ainda com a Atenção Terciária, formada pelo Pronto Atendimento Dr. Juvenal Paiva (UPA), Pronto Socorro do Hospital Municipal Monsenhor Flávio Damato (Hospital Municipal), Pronto Atendimento Caio Lucius (PA Bela Vale) e SAMU, sempre com portas abertas para urgências e emergências.

CAPS Adulto: Av. Amazonas, 434, Boa Vista. (31)3773-3244.

CAPS AD: Rua Milão, 15, Jardim Europa. (31)3773-7188.

CAPS Infantojuvenil: Rua Floriano Peixoto, 259, Centro. (31)3772-1371.