Expressar abre audição para bolsas de 100%

O Expressar acaba de lançar o projeto social “Arte para todos” que irá conceder oportunidades para pessoas que não podem pagar pelos cursos terem uma formação artística em dança. As bolsas serão de até 100% do valor da mensalidade. Meninos e meninas a partir de 13 anos poderão participar do projeto, não é exigida experiência anterior em dança. Os interessados deverão preencher um formulário inicial até o dia 21/09. “Não temos muitos pré requisitos, o Expressar sempre foi uma escola que prezou pela entrega de seus bailarinos. Esses jovens precisam chegar aqui e demonstrarem que querem muito essa formação. O brilho nos olhos é essencial para a gente”, explica Jane Paulino, diretora do Expressar.

Os aprovados terão aulas de técnica clássica, jazz e dança contemporânea. Além disso, o programa contará com aulas de Anatomia aplicada à dança, preparação física e metodologia para professores. Os alunos terão acompanhamento individualizado para direcionamento profissional e pessoal. “Para aqueles que estudam, a manutenção da bolsa estará diretamente relacionada ao bom desempenho escolar. Nos preocupamos não só com a técnica, mas também com a formação pessoal desse indivíduo, trabalhamos aspectos como disciplina, estímulo ao trabalho em equipe, solidariedade, formação de valores e atitudes éticas”, conta Halina Paulino, professora da escola.

Hoje, o Expressar Dança e Pilates é a maior empresa de cultura da microrregião de Sete Lagoas e do Colar Metropolitano de Belo Horizonte – regiões compostas por mais de 30 municípios. Com 37 anos de história, é referência na área artística, possui renome internacional e já representou Sete Lagoas, Minas e o Brasil em países como Cuba, Argentina, Alemanha e Portugal. Com mais de 100 prêmios conquistados ao longo de sua história, realiza anualmente, o maior festival de dança da região, um espetáculo completo que combina canto, dança e muita arte.

Para participar, os interessados deverão preencher um formulário online ou comparecer presencialmente no Expressar até o dia 21/09. A audição ocorre no dia 25/09, às 9h30, na sede do Expressar (Rua Professora Tarcila dos Santos 250 – bairro Jardim Cambuí ). Os candidatos irão ser avaliados por uma banca de profissionais e passarão por uma entrevista com as diretoras do Expressar.

LINK PARA SE INSCREVER:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSc8A95auyiyKwD2p70iuMDM -kqPDRYHU28oIwCrD7WWnAMLZw/ viewform

por Bruna Aguiar