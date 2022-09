Queimadas: Incêndio na Serra do Rola Moça já passa de 20 horas e ameaça interdição de estrada

Bombeiros trabalham há mais de 20 horas em um incêndio que atinge a Serra do Rola Moça, no limite entre Belo Horizonte, Nova Lima e Ibirité, na região metropolitana, desde a tarde de quinta-feira (15). Segundo a corporação, nesta sexta (16) uma linha de fogo próxima ao Mirante dos Planetas ameaça atravessar a via de acesso ao distrito de Casa Branca e impedir o trânsito de veículos.