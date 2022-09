Caixa participa de feiras habitacionais em todo o País

Para quem sonha com a casa própria, a CAIXA vai estar presente em diversas feiras habitacionais espalhadas por todo o Brasil até dezembro deste ano. Esse é o vigésimo ano de apoio a eventos do tipo.

Desde quinta-feira (15), a CAIXA estará na feira habitacional de Montes Claros, em Minas Gerais, no Parque de Exposições João Alencar Athayde. O evento segue até domingo, dia 18 de setembro.

Durantes as feiras, os interessados podem escolher o imóvel que mais se adequar às necessidades e optar por um financiamento de acordo com o perfil. A vice-presidente de Habitação da CAIXA, Henriete Bernabé, explica mais.

“É uma oportunidade para a população, para aquelas famílias que querem realizar o sonho da casa própria, encontrar em um único local imóveis de diversos tipos e valores para que possam escolher aquele imóvel em que a prestação caiba no bolso da família.”

Nas feiras, há o atendimento na rede parceira de Correspondentes CAIXA Aqui. E quem preferir pode baixar o aplicativo CAIXA Habitação diretamente no celular para saber as condições para contratar o crédito. Atualmente, dois milhões de clientes acessam mais de 50 funcionalidades por meio do aplicativo.

Só nos primeiros meses de 2022, segundo o banco, o CAIXA Habitação contratou um bilhão e meio de reais de crédito imobiliário de forma digital.

Além disso, a CAIXA é a única que oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, o SBPE. O interessado pode optar por TR, IPCA, Poupança Caixa ou Taxa Fixa, ou ainda financiar imóveis novos, usados construção e reforma.

Henriete Bernabé reforça que as feiras podem ser uma oportunidade de dar o primeiro passo rumo à casa própria.

“A CAIXA vai estar presente, possibilitando que as pessoas escolham o seu financiamento, o melhor financiamento, prazo e taxas. As pessoas que visitarem as feiras poderão sair com a contratação do financiamento, já com o negócio realizado. A CAIXA é o banco da habitação, a cada 10 imóveis financiados no país, seis são financiados com a CAIXA.”

O banco possui 99,9% de participação de mercado nas operações com recursos do Programa Casa Verde e Amarela.

No site caixanoticias.caixa.gov.br você pode acessar a lista com as datas e locais das próximas feiras ou pelo telefone 3004-1105. Repetindo 3004-1105.

O aplicativo CAIXA Habitação está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS e pode ser baixado de graça nas lojas Google Play ou App Store.

Fonte: Brasil 61