Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (15/09)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

OPERADOR DE MÁQUINA CNC

Fabricação de produtos de metal, dispositivos de maquinas, dispositivos diversos, equipamentos para automação industrial.

Experiência: 2 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE E DOBRA

Dobrar, cortar chapas e barras metálicas, tubos e peças de metais, controlar a qualidade de chapas, barras e tubos de metais.

Experiência: 2 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

ELETRICISTA

Disponibilidade para viagens, CNH B (desejável)diferencial: cursos NR 10, NR 18, NR 35

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

CAPINEIRO

Capina e corte de grama, retirada de ervas daninhas, limpeza e conservação de áreas verdes.

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

PEDREIRO

Experiência em obra de construção civil em geral.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

SERVENTE

Experiência em obra de construção civil em geral.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

INSTRUTOR DE CURSO LIVRE/ INGLÊS

Atendimento a alunos em fase de aprendizado nas aulas de inglês, em níveis de aprendizados do básico ao avançado, fechamento de aula com desenvolvimento e melhorias apresentadas pelos alunos no decorrer das aulas, aplicação de prova, ministração de aulas dentro do método implantado na escola.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

ESTETICISTA DE ANIMAIS

Dar banho e tosa nos animais.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

FORNEIRO

Executar o vazamento do alto forno; fazer o acompanhamento da corrida de ferro gusa e comunicar ao superior as anormalidades ocorridas; verificar o estado das tubulações da água de resfriamento- Revezamento

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como de áreas especificas, de acordo com as especialidades, preparar vidrarias, soluções e equipamentos de medição e ensaios e análise de amostras de insumos e matérias primas-Desejável CNH: B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Curso Técnico em Química Completo

TORNEIRO MECÂNICO

Recuperação e Usinagem em peças diversas de aço, ferro fundido, alumínio entre outros de diversos segmentos do mercado.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR

Executar as atividades ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. CNH B-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recepcionar e acolher pessoas que se dirigem à secretaria, inteirando-se sobre suas demandas. Prestar atendimento telefônico e por e-mail aos fiéis e à comunidade em geral. Preparar a documentação e orientar os fiéis para os sacramentos (batismo, primeira comunhão, crisma e casamentos) bem como registrar esses sacramentos em livros paroquiais, emitindo as respectivas certidões- desejáveis moradoras do bairro Progresso e São Dimas

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

JARDINEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Executar serviços de jardinagem, conservação, limpeza, preparar, conservar, limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

AUXILIAR DE MONTAGEM (VAGA TEMPORÁRIA)

Auxiliar na montagem de veículos, realizando a instalação de componentes.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE MARCENEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Apoiar a atividade de marcenaria, atuando com a confecção e montagem de peças a base de madeira e seus derivados, realizar o manuseio de maquinas e ferramentas para tratamento de matéria prima.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

COMPRADOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Realizar as requisições de compras, executando processos de cotação e concretização de compras de produtos, matérias primas, e equipamentos, realizar relatórios e atuar como interlocutor entre fornecedores e requisitantes.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

CONSULTOR DE VENDAS/SHOPPING

Consultor de vendas responsável por atender a cliente de forma consultiva por meio dos produtos da loja, (perfumes, maquiagem, cabelos) 6×1 –Disponibilidade de horários

Experiência: Não exige – Escolaridade: Ensino Médio Completo

ASSISTENTE CONTÁBIL

Graduação em ciências contábeis, ter CRC ativo, conhecimento intermediário de Excel, conhecimento em tributação, elaborar relatórios contábeis das contas patrimoniais da empresa, realizar balancetes mensais, analise de tributos, tanto os retidos na fonte quanto PIS, COFINS, ICMS, bons conhecimentos em conciliação.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Superior Completo em Ciências Contábeis

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Retirar instalar motores, realizar a manutenção preventiva e corretiva em motores de veículos diversos, auxiliar na montagem, conferir o funcionamento depois de instalados.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE RETIFICA E USINAGEM

Aprender a trabalhar com recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores,

Experiência: Não exige – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE RECAPAGEM/AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Auxilia em todas as atividades do processo de reforma de pneus e concertos dos mesmos.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE RECAPAGEM/AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Auxilia em todas as atividades do processo de reforma de pneus e concertos dos mesmos.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE COLETA E ENTREGA/CARGA E DESCARGA

Auxiliar os motoristas nas tarefas relacionadas ao trabalho de coleta e entrega de pneus para reforma nos clientes finais, no transbordo entre caminhões e na transferência de pneus entre as filiais.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

MECÂNICO DIESEL

Garantir a disponibilidade dos veículos e/ou equipamentos da empresa, realizando os serviços mecânicos (inspeções, analises, ajustes, regulagens, reparos, alinhamentos, consertos, medições e testes de funcionamento) e caso necessário presta socorro a veículos e equipamentos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE RECAPAGEM/AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Auxilia em todas as atividades do processo de reforma de pneus e concertos dos mesmos.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE PEDREIRO

Auxiliar em trabalhos de alvenaria, concretagem e acabamento: executar serviços básicos em construção, realiza trabalho em altura e espaço confinado.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

EMPREGADA DOMÉSTICA

Realizar limpeza e organização do apartamento: lavar, passar, cozinhar e ajudar no cuidado de uma bebe de 1 ano e 3 meses (prioridade).

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

ELETRICISTA DE AUTOS

Atuação em indústria do segmento automotivo; montagem e manutenção elétrica de automóveis; inspeção de máquinas, experiência em manutenção de automóveis; disponibilidade de horários- necessários residir em Sete Lagoas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Curso ou Profissionalizante em elétrica de autos

ESTOQUISTA

Responsável por fazer a gestão do estoque, receber mercadorias, verificar a validade e qualidade dos produtos e caso necessário reposição dos mesmos.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

EMPREGADA DOMÉSTICA

Preparar refeições, cuidar de peças do vestuário conforme orientações recebidas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Admissão de funcionários, folha de pagamentos, demissões desligamentos, controle de horários, acompanhamento de legislação trabalhista – informática básica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico-CNH B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Experiência em rotinas administrativas em geral, boa comunicação, experiência no comercial proatividade – somente moradores próximos ao bairro Primavera.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Curso técnico em Administração ou curso superior incompleto

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/PINTOR

Experiência como ajudante de pintor.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

COZINHEIRO JR

Cozinhar a ceia, fazer adiantamentos, fazer café, servir o desjejum, lanches noturnos, organização de áreas, equipamentos e utensílios. Disponibilidade para o período noturno-escala 12×36

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

CHEFE DE COZINHA

Preparação das refeições, acompanhamento da montagem da distribuição, fiscalização da apresentação das preparações, coordenar e auxiliar a equipe, elaboração de novas receitas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

CONFERENTE

Realização de contagem de mercadorias, inventário físico de estoque; auditoria e analise de divergências quantitativas organização e separação de itens para contagens, disponibilidade para o horário noturno- somente moradores do bairro Progresso-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

COZINHEIRO

Preparar pratos, atentando para as especificações do cardápio, manipular e verificar estado de conservação ingredientes utilizados para atender as exigências dos pedidos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

AJUDANTE DE PÁTIO/AJUDANTE DE MOTORISTA

Será feito serviço braçal (com madeiras), carregamento de caminhão aérea externa (sol e chuva) com equipamento de EPIS.

Experiência: Experiência na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Serviços em caldeiraria em geral, soldagem básica, cálculos de trigonometria, conformação de metal em geral, conhecimento em desenhos técnicos, experiência em traçado, trigonometria, interpretação de desenho, montagem, corte, dobra, operar calandra, dobradeira, guilhotina, pontear e na fabricação de maquinas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

ENGENHEIRO DE MINAS

Fazer visitas a indústrias, prestar orientações técnicas aos equipamentos fornecidos, propor peças de reposição para os equipamentos fornecidos, elaborar relatórios e visitas esporádicas a empresas de engenharia principalmente em Belo Horizonte.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia

CONFERENTE (VAGA TEMPORÁRIA)

Experiência com recebimento, conferencia de notas fiscais e inspeção de mercadorias, conhecimento com WMS será um diferencial. Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio completo

AUXILIAR DE ARMAZÉM (VAGA TEMPORÁRIA)

Experiência em controle de estoque, carga e descarga de mercadorias será um diferencial-Disponibilidade de horários-escala 6×2

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

SERVIÇOS GERAIS

Ajudar nos serviços da oficina (abrir bomba injetora, lavar, separar peças) cuidar da parte da limpeza da loja e oficina, assim como manter organizada todas as peças e materiais dentro da oficina, realizar serviços externos diversos, buscar e entregar peças. – CNH: AB

Experiência: não exige experiência – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

MECÂNICO MONTADOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Ajustar, montar e regular painéis, executar o encaixe de peças e montagem das mesmas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo

MONTADOR ELÉTRICO (VAGA TEMPORÁRIA)

Realizar ajustes, montagem e regulam de painéis elétricos e eletrônicos. Interpretação de desenhos, esboços, especificações e outras informações. Instalação e conexão de fios elétricos no conjunto, realização testes no equipamento.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo

COSTUREIRA

Costureira industrial, Overloquista e Galonerista.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

MONTADOR

Realizar trabalho de montagem industrial com lixadeira, máquina de solda em altura e ter conhecimento de medidas e esquadros.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AJUDANTE DE MOTORISTA (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em caminhões; entregar e coletar encomendas; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados.

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Auxiliar nos serviços elétricos, manutenção preventiva e corretiva nas redes e linhas de distribuição, entre outras atividades inerentes do cargo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

CONFERENTE

Recebimento de produtos (matéria prima); coleta de amostragens para análise; preenchimento de documentos, contagem de inventario e do estoque desejável – CNH AB.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo.

MECÂNICO DE MÁQUINAS

Realizar atendimento aos setores de produção executando serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva e reformas em máquinas e equipamentos hidráulicos, mecânicos, pneumáticos, automáticos e semiautomáticos e executar serviços de tornearia, operando torno mecânico para usinagem de peças- Desejável: Técnico em Mecânica com formação continuada em tornearia ou mecânica de usinagem.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Curso Técnico Mecânico

TRATORISTA AGRÍCOLA

Experiência em tratorista, conhecimento em fazenda no geral, preferencia que saiba fazer feno, gradear e conheça a rotina de serviços em fazenda, plantio dentre outras.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

SERVENTE DE OBRAS

Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas, preparar canteiros de obras.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Auxiliar na expedição do produto e recebimento de matéria prima na empresa, auxilio de carga e descarga dos caminhões, limpeza do salão e separação de pedidos. Disponibilidade para de horários

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Serviços de limpeza e manutenção predial interna e externa em geral, manutenção em jardim, experiência no manuseio de roçadeira, realizar pequenos reparos nas instalações, limpeza e conservação de vestiários e área de motorista.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR

Experiência com manutenção preventiva de equipamentos de refrigeração.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio completo

FAXINEIRO

Fazer faxina semanal e limpeza diária, limpando todas as dependências da casa paroquial, mobiliário e banheiros, lavar e passar as roupas e também as roupas de cama e mesa, solicitar aos superiores as compras dos materiais de limpeza e suprimentos necessários- SOMENTE MORADORES DE CORDISBURGO.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

ATENDENTE DE SUPORTE

Atendimento e suporte ao cliente, configuração de roteadores WIFI, desejável conhecimento no sistema ROUTER OS MIKROTIK- Informática básica. CNH A ou AB

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio completo

AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Noção de manutenção hidráulica e elétrica-desejável Curso Técnico em Elétrica

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Médio Incompleto – CNH: AB

TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRÔNICA

Fazer visitas externas realizando a manutenção de equipamentos da empresa, em principais comércios de varejo da região Sul de Minas, Varginha, 3 corações e região.

Experiência: não exige – Escolaridade: Técnico de informática, Técnico eletrônica, sistemas ou áreas afins

ADESIVADOR

Realizam aplicação e acabamento de adesivo em superfícies diversas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

SERRALHEIRO/SOLDADOR

Serviços de Serralheria e Soldas em geral-Desejável CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

AUXILIAR DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

Auxiliar no processo e planejamento de compras da empresa, levantamento de preços, gestão e acompanhamento eventual de manutenções (preventivas e corretivas) -CNH :B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Superior Completo em Logística ou Processos Gerenciais

MONTADOR

Montagem de moveis infantil em geral (cadeira, mesa, armários, cama etc.) –obrigatório CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

MARCENEIRO

Fabricação de moveis infantil em geral (cadeira, mesa, armário, cama) – Desejável CNH:B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM FLORICULTURA

Serviço braçal, requer esforço físico para carregar sacos de 20kg, plantio de mudas, pode de plantas, confecção de canteiros, carregamento de plantas, capinação quando necessário, pequenos reparos na loja, irrigação, limpeza do ambiente e disponibilidade para dirigir ao SEASA eventualmente- CNH B

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

MECÂNICO

Realizar testes, reparar as falhas provenientes do processo de montagem bem como a substituição de componentes anômalos, calibrar e regula a parte mecânica do veículo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

BALCONISTA

Atendimento ao público, venda de acessórios, conhecimento na linha de peças para caminhão e suas funcionalidades (preferencia moradores da região do Eldorado ou com veículo próprio)

Experiência: 6 meses na função como Vendedor de peças e acessórios de caminhão – Escolaridade: Ensino Médio Completo- Desejável CNH A ou B

VENDEDOR INTERNO

Atendimento ao público presencialmente e virtualmente realizando venda de produtos do vestuário em geral e atuar também na organização da loja e do estoque.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

UAI/SINE