Mãe pede doação de sangue para recém-nascida em Sete Lagoas

Camila Moura Chamone, mãe de recém-nascida em Sete Lagoas pede doação de sangue. Ela está internada no 7º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Para doar, por favor procurar o Núcleo Regional Hemominas em Sete Lagoas, que funciona na Avenida Doutor Renato Azeredo, bairro Dante Lanza, 3.170 e falar o nome da mãe de Camila Moura Chamone, mãe da recém-nascida.

A idade para doação de sangue é entre 16 e 69 anos. Quem já doou, deve observar o prazo entre doações de sangue. Homens: 60 dias e até 4 vezes por ano; Mulheres: 90 dias e até 3 vezes por ano.

Importante

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Além de pessoas que submetem a procedimentos e intervenções médicas, o sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves – como Doença Falciforme e Talassemia – possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. Faça sua parte, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue.

O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar. Agora que você entende a importância deste ato de solidariedade, faça a sua parte. Vá ao hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Vidas dependem de você!