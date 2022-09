Escola Técnica de Sete Lagoas realizará ação ambiental em comemoração ao Dia da Árvore

O Dia Nacional da Árvore é comemorado em 21 de setembro com objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação da biodiversidade, um dos bens mais preciosos do Brasil. Para celebrar a data, o curso técnico em Meio Ambiente da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas promove uma programação especial no dia 25 de setembro onde o ponto alto será uma caminhada até a Serra de Santa Helena.

O Dia da Árvore, que é comemorado em outras datas em diferentes partes do mundo, foi definido no Brasil levando em consideração o início da primavera que começa no dia 23 de setembro. “É um momento especial para a reflexão sobre a situação atual mundial e, em meio às notícias do aumento do desmatamento e queimadas no país, será a oportunidade perfeita para conscientizar a população sobre a importância de proteger as florestas, incentivando atitudes amigas da natureza, como o plantio de mudas”, explica Matilde Guimarães, coordenadora do curso Técnico em Meio Ambiente.

O evento será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e também terá oficinas de educação ambiental, distribuição de sementes, plantio de árvores e entretenimento para os envolvidos. “Convidamos toda a população para participar dessa importante ação ambiental, demonstrando a preocupação com o meio ambiente e fazendo a diferença para garantir um futuro melhor e seguro para as gerações futuras”, convida Matilde Guimarães.

A caminhada terá concentração na Praça São Pedro, no bairro Jardim Arizona, às 7h30. Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

7h30 – Concentração na Praça São Pedro

8h – Subida para Serra de Santa Helena – dispersão de sementes

9h30 – Apresentação: Cordisburgo – Contadores de Estórias Miguilim

10h – Oficinas: Qual a importância do plantio de sementes e manutenção das árvores nativas? Divulgação de projetos ecológicos, doação de sementes e plantio de mudas

11h30 – Encerramento com roda de conversa e musical