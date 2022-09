Carteira do Idoso para gratuidade no transporte interestadual só pode ser solicitada pela internet

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos não é mais responsável pela emissão da Carteira da Pessoa Idosa, documento que garante acesso ao transporte de passageiros interestadual gratuito. Agora, o interessado deve retirar o documento por meio de cadastro via internet no endereço https:// carteiraidoso.cidadania.gov.br / administrado pelo Governo Federal.

A Carteira da Pessoa Idosa é uma das formas de comprovação de renda para acessar o direito do acesso a este tipo de transporte (duas vagas por veículo) ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens para pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos. Vale ressaltar que é preciso estar cadastro no sistema gov.br para fazer a solicitação.

O documento tem as informações de identificação da pessoa e QR Code ou código alfanumérico para verificação de sua validade. “Antes a certeira era emitida nas unidades do CRAS, mas esta nova atualização determina que o próprio cidadão deva providenciar sua emissão”, explica Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direito Humanos.

Caso a pessoa idosa não tenha sido inscrita no Cadastro Único, deverá entrar em contato com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência para ser orientada sobre a inscrição. Após o Cadastro Único ser incluso no sistema, é preciso esperar 45 dias para solicitar a emissão da carteira.

CRAS I (JK – Centro – Barreiro):

(31) 3775 – 2146 / (31) 3773 – 5598 / (31) 3775 – 2146

CRAS II (Bernardo Valadares – Arara – Jardim dos Pequis)

(31) 3775 – 3293 / (31) 3772 – 4114 / (31) 3773 – 2537

CRAS III (Brasília – Monte Carlo – Várzea – Quintas da Varginha)

(31) 3776 – 9304 / (31) 3772 – 7742 / (31) 3771 – 4542 / (31) 3771 – 4542

CRAS IV (Montreal – Cidade de Deus)

(31) 3776 – 2756 / (31) 3776 – 5869