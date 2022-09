Vereadores se mobilizam e fazem Extraordinária para beneficiar servidores da educação municipal

Com mais de duas dezenas de projetos à espera de votação foi preciso que o presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP), estendesse por mais uma hora a Reunião Ordinária dessa terça-feira (13). Dois textos foram retirados da pauta pelos autores e foi realizada uma Sessão Extraordinária para esgotar a votação de um Projeto de Lei Ordinária (PLO) que beneficia os servidores da educação municipal.

Uma das propostas que não chegou a ser votada foi a Emenda Aditiva 02 ao Projeto de Lei Complementar 06/2022. O autor Caio Valace (Podemos) retirou o texto depois de um longo debate. A sessão chegou a ser paralisada para que o parlamento pudesse avaliar a matéria. De acordo com Caio, a proposta beneficiaria os servidores da educação, mas diante da falta de consenso “é melhor retirar para mais estudos”, avaliou.

Sem a emenda o PLC foi aprovado. O texto, “altera lei complementar nº 80, de 04 de setembro de 2003, que “dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do quadro da educação da prefeitura municipal de Sete Lagoas, o estímulo a formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e dá outras providências”.

Rodrigo Braga (PV) alertou que a aprovação precisava acontecer de forma ágil “para que o edital do concurso da educação seja publicado”. Por esse motivo o vereador pediu e o colegiado aprovou uma Reunião Extraordinária onde a proposta passou em 2°turno e Redação Final.

Outro item que não foi votado também é de Rodrigo que pediu a retirada para mais estudos. A intenção com o PLO 350/2022 é criar no “município de Sete Lagoas o dia do sociólogo”. Na sequência tem os destaques da comunicação pessoal dos vereadores.

José de Deus (REP): Destacar evento no último domingo em comemoração ao antigomobilista. Reuniu proprietários de veículos e visitantes na praça da feirinha. Evento dessa grandeza fortalece o turismo e traz recursos para a cidade. Parabenizar ao vereador Roney e todos os organizadores. Chamo a atenção para que as pessoas não façam queimadas. No último fim de semana presenciamos focos de incêndio em área da Serra de Santa Helena.

Gilson Liboreiro (SD): O vereador Ismael Soares tem um documento e vamos dar sugestão para aprimorar aquele absurdo que o Dnit fez de fechar um retorno (na BR 040). Não conversaram com a comunidade da Lontrinha é um absurdo. Tenho certeza que essa Casa vai entrar nesse assunto como entrou em outros. É um absurdo fazer uma obra que afeta muita gente do jeito que fez.

Roney do Aproximar (União Brasil): Quero fazer os agradecimentos a todos os colecionadores de carros antigos que participaram do evento do Dia do Antigomobilista. Uma lei de autoria minha, agradeço aos vereadores que prestigiaram. Foi um evento de muito sucesso onde valorizamos quem gosta e ama carros antigos. Dar uma notícia boa, um projeto de lei de minha autoria sancionado pelo prefeito, a lei 9392 que institui o dia municipal do paradesporto. Agora todo deficiente físico, de qualquer deficiência, poderá participar de esporte.

Janderson Avelar (MDB): Não se faz turismo e esporte sem segurança. Como vamos receber pessoas na cidade? temos que reforçar a nossa Guarda Civil Municipal. Aumentar o nosso efetivo, melhorar a estrutura e reformar a antiga associação. Nossa GCM vem fazendo um excelente trabalho, são apreensões de drogas, linha de cerol, conscientização das crianças e adolescentes. Esses profissionais precisam ser olhados com mais carinho e atenção, precisamos de um plano de cargos e salários.

Ismael Soares (PSD): Destacar um acontecimento na BR 040 entre Lontrinha de cima e de baixo, o desrespeito do Dnit com aquelas comunidades. Os moradores nos procuraram para falar que estão fechando aquele retorno para Lontrinha. Tem um retorno a 500 metros e precisa pouco para terminar aquela obra. Se fechar o acesso ônibus escolares vão fazer um trajeto a mais de 12km ida e volta. Faltou diálogo para procurar a comunidade e debater.

Ivan Luiz (Patri): Falar do Jesel que começou na sexta e está em andamento com participação de 13 escolas. Sabemos que o esporte pode até não ser a maneira mais eficiente de não deixar as pessoas enveredar por outros caminhos, em especial das drogas, mas certamente é primordial, é imprescindível na vida de qualquer cidadão. E a secretaria de Esportes vem atuando de forma exemplar e brilhante na realização de jogos esportivos na cidade.

Carol Canabrava (Avante): Precisamos falar desse problema que está afetando os moradores da Lontrinha. Estamos em um momento onde precisamos de solução e não trazer mais problemas. Falta vontade política. Como fica o dia a dia daquelas pessoas, com vão frequentar escolas, igreja? A Lontrinha de baixo como vai ter acesso a de cima? Estou junto com vocês por entender que falta boa vontade política.

Ivson Gomes (Cidadania): Continuamos aguardando resposta da comunicação da prefeitura sobre Requerimento para saber o plano de mídia apresentado pela agência Brasil 84. A prefeitura destinou mais de R$ 5 milhões para publicidade. O Requerimento não foi respondido dentro do prazo de 30 dias. Solicitamos da Casa que notifique a prefeitura para apresentar resposta. Foi dito que a resposta foi solicitada para a empresa, é um absurdo.

Heloísa Frois (Cidadania): Dar os parabéns ao chefe da Embrapa Milho e Sorgo pela abertura do 33° Congresso Nacional de Milho e Sorgo e dizer o quanto esse centro de pesquisa aqui na cidade é importante para todos. Parabéns a Jequitibá pelo festival do folclore, a prefeitura pela montagem da estrutura maravilhosa para que as pessoas participassem. Sugerir à subsecretária de cultura para que vá lá aprender um pouco sobre como se faz.

Rodrigo Braga (PV): Parabenizar aos funcionários do Hospital Municipal pelo atendimento e cuidado com os pacientes. Estive lá ontem e pude ver como as pessoas são tratadas. Não falo de infraestrutura, falo da forma como os funcionários acolhem as pessoas, apesar de todas as dificuldades acolhem bem. Hoje é um dia especial porque temos na pauta um projeto que diz sobre os vencimentos dos profissionais da educação e a aprovação nos possibilita publicar o edital (do concurso) que está pronto.

Caio Valace (Podemos): Lamentar que o Dnit esteja agindo dessa forma com a população da Lontrinha, sem uma prévia articulação com os interessados, a comunidade da Lontrinha. Tem 10 anos que estamos desamparados de alguém que nos represente no Congresso Nacional e me sinto órfão porque o Dnit é um órgão federal. Tínhamos que acionar o nosso deputado em Brasília para parar com as obras e não temos.

Pr. Alcides (PP): Quero estender minhas mãos e parabenizar ao Fabrício (Sec. Adjunto de Esportes) porque estivemos presentes na abertura do Jesel que termina dia 15. No 7 de setembro o desfile foi gratificante prestigiar. Foi uma maravilha participar da abertura do 33° Congresso Nacional de Milho e Sorgo. A Embrapa é um orgulho brasileiro em pesquisa, produz tecnologia científica sendo uma referência mundial. Parabenizo Dr. Frederico Durães, chefe geral da unidade de Sete Lagoas.

Ascom/Câmara Municipal