América quer bater recorde de sequência invicta no Brasileirão diante do Corinthians

A campanha do returno do Coelho coloca o time de vez na briga por uma vaga na competição continental. Em sete jogos, a equipe alviverde alcançou quatro vitórias e três derrotas, marcando nove gols e sofrendo apenas três. O aproveitamento é de time de G-4, com mais de 70%.

O returno do América é equivalente ao desempenho de Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Os dois primeiros são o líder e o terceiro colocado. Já a equipe do Ceará conseguiu uma arrancada com o rendimento nos últimos sete jogos. A campanha do Coelho só perde para o Inter, vice-líder, que conquistou um ponto a mais neste período.