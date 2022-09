Atlético não embala com Cuca e rendimento do time cai em comparação aos últimos jogos com Turco

Quando deixou o clube, após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino tinha 66% de aproveitamento nas últimas nove partidas em que comandou o time. Neste período, o Atlético conquistou cinco vitórias, três empates e teve somente uma derrota. No entanto, ele vinha sendo bastante criticado pelo desempenho da equipe em campo e pela eliminação na Copa do Brasil.

Além do aproveitamento, os números de gols marcados nos nove jogos com cada técnico caíram da época do Turco para Cuca. Foram 11 gols marcados nos últimos nove duelos com Turco, e nove com Cuca. Já os gols sofridos aumentaram de oito para 11. No entanto, a principal diferença está no principal problema que o Galo tem enfrentado.

Antes, para marcar um gol, o Atlético precisava finalizar 8,9 vezes. Sob o comando de Cuca, os jogadores precisam chutar a gol em 18,6 oportunidades antes de balançar as redes. Para ter a defesa vazada a mesma coisa. Com Turco, o Galo recebia 13,5 finalizações até sofrer um gol. Agora, a equipe precisa levar 6,5 chutes a gol antes de sofrer um gol. Os dados são do Footstats.

Com o Turco, neste período de comparação, o Atlético disputou cinco jogos pelo Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e dois pela Libertadores. Com Cuca, foram sete partidas pela competição nacional e os dois das oitavas de final do torneio continental.

Se formos comparar os sete duelos com Cuca pelo Brasileiro com os mesmos sete confrontos do início do primeiro turno, o rendimento também caiu. Com Turco, foram três vitórias, três empates e uma derrota, com aproveitamento de 57%. Com Cuca, o Galo teve duas vitórias, dois empates e três derrotas, e desempenho de 38% contra os mesmos adversários.