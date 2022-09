Assistência Social apoia a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Sete Lagoas reforça a importância da população apoiar a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que será realizada no próximo domingo, 18 de setembro. O tema deste ano é “Democracia hoje, agora e sempre! O poder em nossas mãos”. É importante reforçar que a Parada de Sete Lagoas faz parte do calendário oficial de eventos do município e tem toda uma programação preparada especialmente para celebrar o Orgulho LGBTQIAPN+. Muito mais que um evento festivo, a Parada serve para conscientizar a todos sobre as conquistas e lutas que a comunidade enfrenta.

No Brasil, a LGBTfobia segue como questão a ser discutida. De acordo com o Relatório de Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil ocorridas em 2021, do Grupo Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, entre outros) sofreram morte violenta no país em 2021, número que representa 8% a mais do que no ano anterior, sendo 276 homicídios e 24 suicídios.

“Apoiar o evento é uma ótima forma de ajudar na visibilidade e combate ao preconceito ainda existente. Por isso a Secretaria de Assistência Social estará presente com sua equipe do CREAS e CRAS reforçando os principais meios de denúncia em caso de violação de direitos”, afirma a secretária da pasta, Luciene Chaves.

A 11ª Parada LGBTQIAPN+ terá sua concentração às 12h na Praça da Feirinha do centro, com show da cantora Gretchen e tendo mais uma vez a apresentadora Bárbara Dias no comando das atrações. O trio elétrico percorrerá a rua Antônio Olinto, passará ao lado da igreja Santana e seguirá até o palco da lagoa Boa vista. Lá serão arrecadados alimentos não-perecíveis para entrada do evento, que será fechado para shows.

As atrações começam na sexta e terminam no domingo. Confira a programação completa:

16/09 – Sexta: 19h, Hotel Tulip In – Prêmio Respeito e Cidadania

16/09 – Sexta, 20h, Na Ilha, Pré-Parada com Inês Brasil

17/09 – Sábado, 17h, Casa Velha – A culpa é do Estrela

17/09 – Sábado, 23h, Ferro Velho – Popada

17/09 – Sábado, 08h às 00h, na Praça Dom Carlos Carmelo Mota: Tatuagem Solidária

18/09 – Domingo, 07h, Feira Boa Vista – Alimentos, bebidas e diversidade

18/09 – Domingo, 12h, Praça da Feirinha – 11ª Parada LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas

DJ Ticyane Beautty

Ensaio aberto do Bloco Salada

Trio da Gretchen

18/09: Domingo, 14h, Parque Náutico da Lagoa Boa Vista

14h – DJ Evan

16h – Abertura

17h – Momento cívico

Misses e Misters

17:30h – Shows e intervenção dos deejays

Ticyane Beautty & Evan

Brenda e amigas

Priscilla Klum

Coquita Para Raio

Safira Dandelion

Baybetis e Baybitos

Scarlla Veigr

Angel Sun

Vivian Dion

Loopez

Isabel Alvez

Mellody Queen

Beck

Allana Dellatorre

Spencer Belicci

Thawane Spancer

Sthephani Di Mônaco

Nayara Nery

Allexya Diamond

18/09 – Domingo, 16h, Boteco DieLu – DJ Amplis

Renato Alexandre

