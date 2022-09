Empreendedores do ramo de barbearias trocam experiências durante Audiência Pública, na Câmara

Entender melhor as dificuldades para conhecer demandas e contribuir no desenvolvimento da categoria. Esses foram alguns dos objetivos de Audiência Pública realizada pelo vereador Gilson Liboreiro (SD) e que debateu as estratégias empreendedoras dos salões de barbearia da cidade. Vários profissionais do ramo, que está em franco crescimento, trocaram experiências na sede do Legislativo.

Na abertura do evento, o proponente da sessão, Gilson Liboreiro (SD), contextualizou que “nos últimos anos houve uma transformação e isso foi objetivo de vários pedidos para que pudéssemos mostrar para a sociedade, para quem não conhece esse ramo”. Para Liboreiro, “é importante valorizar a categoria porque não houve investimento de recurso público, apenas da iniciativa privada”.

Para facilitar a vida de quem pretende se estabelecer no ramo o município tem diminuído a burocracia para abertura de novas empresas. A agente de desenvolvimento e turismo do município, Cláudia Elane, afirmou que a Sala Mineira do Empreendedor “apresenta para eles as possibilidades de regularização e formalização com toda informação necessária”.

Renato Gomes é barbeiro no bairro Cidade de Deus e garante que os homens estão mais vaidosos e exigentes. “As barbearias são muito diferentes de dez anos atrás”. O profissional fez um pedido para que a classe possa ser mais unida. Para novos profissionais Gomes sugeriu o desenvolvimento de uma planilha detalhada para controle de fluxo de caixa. “Me ajudou demais”, garante.

A barbearia de Michel Vieira funciona há seis anos e foi a primeira da cidade a oferecer a marcação de horário por aplicativo. Para o empresário, “o corte de cabelo hoje é um serviço secundário dentro da barbearia. O cliente quer viver uma experiência diferenciada”. E para isso uma decoração descolada e a oferta de vários produtos que vão além dos cuidados com cabelo e barba são fundamentais para fidelização da clientela.

