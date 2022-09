Janderson Avelar preside Audiência Pública para debater sobre as contribuições e anseios das Associações Comunitárias de Sete Lagoas

No último dia (5), o vereador Janderson Avelar presidiu Audiência Pública junto aos líderes comunitários de Sete Lagoas para entender quais são as demandas das comunidades por um outro prisma.

É muito importante ouvir as lideranças locais que são as primeiras a serem acionadas pelos moradores. Esse foi o objetivo da audiência.

Diversas regiões da cidade estiveram representadas por seus líderes que puderam trocar experiências com a intermediação do legislativo.

Representando o bairro CDI II, Alexandre Ribeiro destacou a iniciativa pioneira e disse que estava feliz em poder trazer as dificuldades que tem na região. Esses obstáculos, inclusive, foram os motivadores para que Alexandre assumisse o desafio de representar os moradores. “Por conta das dificuldades em que as localidades periféricas se encontram que me interessei, essas comunidades são muito desassistidas,” lamentou.

Tentar equilibrar o desenvolvimento com sustentabilidade, esse é um dos principais desafios da comunidade do Barreiro. Representada por seu líder comunitário Luciano Gonçalves, reforçou que “a gente precisa de um desenvolvimento sustentável em uma área predominantemente industrial. Outros desafios são atender aos anseios e demandas da população e obter retorno de ofícios protocolados junto ao executivo e concretizar ações do PPA”, destacou.

Com quase uma década de atuação, a Associação Comunitária do bairro Cidade de Deus (Ascomcide) apresentou ações em prol da comunidade. O presidente Darlan Borges da Silva disse que doze pessoas fazem parte do grupo. Em parceria com empresas, a Ascomcide desenvolve ações esportivas e sociais. Uma comissão de saúde foi montada para acompanhar os moradores, onde também são distribuídas cestas básicas para famílias carentes em parceria com a Cáritas Diocesana.

Com uma população estimada em quase três mil moradores divididos em 498 casas do programa Minha Casa Minha Vida, a Associação de Moradores do bairro Dona Silvia (Amoreds), foi representada pelo presidente Cristiano Morais. Foram apresentados durante a audiência um cadastro de moradores para atendimento aos mais vulneráveis entre outras iniciativas. Uma das principais solicitações da comunidade é a instalação de um posto de saúde no bairro, que hoje é atendido pela unidade do Luxemburgo.

Outros líderes comunitários também estiveram presentes, Walisson Leandro do bairro Verde Vale, Rosimeire Calixto do bairro Jardim Arizona, Egmar do bairro Fazenda Velha e Francislene Borges do bairro Estiva e Adjacências.

Como forma de reconhecer o trabalho e motivar os envolvidos, Janderson Avelar entregou Moções de Congratulação aos líderes comunitários e afirma, “criar uma federação de associações para os bairros do nosso município, onde poderemos buscar mais parcerias público privadas e regularizar associações, além de buscar espaços para construção de suas respectivas sedes.” Estes foram alguns dos encaminhamentos da sessão.

Assessoria de Imprensa/Janderson Avelar