Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática foi sucesso no anexo do Mercadão de Sete Lagoas

Foi um grande sucesso o Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática, realizado no anexo do Mercado Municipal de Sete Lagoas (Mercadão), na manhã do último sábado, 10. O evento, organizado pela Prefeitura, reuniu colecionadores e também admiradores de cédulas, moedas e selos antigos e raros em um ambiente animado com várias atrações.

Numismática é o estudo das cédulas e moedas, enquanto filatelia é o estudo dos selos. A ideia foi oferecer uma oportunidade de interação entre os colecionadores que puderam trocar, vender ou comprar suas cobiçadas peças. “Foi o primeiro evento direcionado a este público e o sucesso deixa a certeza de que outros serão realizados. Parabéns aos colecionadores que mantêm essa atividade com forte apelo cultural e histórico”, comentou Cristiano Morais, assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

O evento contou ainda com a participação do grupo de capoeira ODC Sete Lagoas, do grupo de dança Ritmus e ainda animada apresentação do Clube do Samba. A presença do público mostrou que o anexo do Mercadão, um dos espaços públicos mais tradicionais de Sete Lagoas, pode receber eventos diversos.