América mira Libertadores, mas terá pelo menos 3 desfalques contra o Corinthians

O América terá desfalques para enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, às 18h, no estádio Independência. O zagueiro Lucas Kal tomou o terceiro cartão amarelo, contra o Botafogo, e terá que cumprir suspensão automática. Quem também não poderá jogar são o lateral Danilo Avelar e o atacante Everaldo, já que ambos pertencem ao time paulista e, por força de contrato, terão que ficar de fora.

O técnico Vagner Mancini ainda poderá ter mais um jogador ausente, por conta de lesão. O meio-campo Martinez sentiu dores no tornozelo esquerdo, em uma dividida com Eduardo, do Botafogo, e teve que ser substituído por Alê.

Danilo Avelar está na reserva e não será problema, mas Everaldo é titular absoluto. As opções são Aloisio e Wellington Paulista, ou escalar o meia Matheusinho. Depois da partida, Vagner Mancini não parecia preocupado. “Hoje, felizmente a gente tem um elenco mais equilibrado, com vários jogadores que podem entrar e cumprir a função”.