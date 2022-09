Edu cumpre papel de homem-gol e pode se tornar maior artilheiro do Cruzeiro nos últimos 10 anos

Edu já tem 19 gols no ano pelo Cruzeiro, sendo oito deles na Série B. Em 2020, Rafael Sóbis marcou apenas seis gols na Série B e terminou o ano como artilheiro cruzeirense na competição e no ano. Em 2021, o volante Matheus Barbosa, que deixou o clube no meio da temporada, foi o artilheiro do ano, com sete gols. Na Série B, Giovanni Piccolomo marcou cinco vezes e terminou como artilheiro celeste.

Com os 19 gols marcados no ano, Edu já é o terceiro maior artilheiro celeste, ao lado de Borges (2013), nos últimos 10 anos. Na frente do camisa 99, apenas Fred, que marcou 21 gols em 2019, e Marcelo Moreno e Ricardo Goulart, que marcaram 24 vezes cada em 2014. Para atingir o primeiro lugar da artilharia nos últimos 10 anos, Edu ainda tem nove jogos pela frente e precisa balançar a rede mais cinco vezes – ou seis se quiser se isolar no topo.